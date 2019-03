Ansiotuloverotusta on parempi korottaa kuin leikata palveluita ja etuuksia. Tätä mieltä on kaksi kolmesta Mediatalo Keskisuomalaisen lehtien ja sanomalehti Karjalaisen vaalikoneisiin vastanneista eduskuntavaaliehdokkaista.

Kokoomuksen ehdokkaista kolme neljästä vastustaa ajatusta.

– Veronkorotukset on nopeasti syöty, mikäli samanaikaisesti ei muuteta palvelurakennetta tai prosesseja. Lisäksi verotuksessa pitää ottaa huomioon, että joskus veronalennus voi johtaa verotuottojen kasvuun, kuten tapahtui esimerkiksi yhteisöveron osalta, toteaa Mervi Katainen Uudeltamaalta.

Kirjailija, poliisi Marko Kilpi Savo-Karjalan vaalipiiristä edustaa vähemmistökantaa kokoomuksessa.

– Hyvinvointivaltion on tarjottava kansalaisille riittävästi palveluja, ja siihen perustuu myös hyvinvointivaltion tunnusmerkistöön kuuluvat korkeat verot.

Perussuomalaisten ehdokkaista noin puolet pitää parempana vaihtoehtona palveluiden ja etuuksien leikkausta kuin ansiotuloveron korotusta.

– Suomalaisille sälytetty verorasitus on jo nykyisellään kestämätön. Maamme on julkisen kulutuksen Euroopan mestari. Tuloloukut ja erittäin korkea veroprogressio ovat omiaan hyydyttämään pienyrittäjyyden sekä taloudellisen toimeliaisuuden. Suomessa on liikaa kakun jakajia, muttei riittävästi kakun tekijöitä, huomauttaa Matias Turkkila Helsingin vaalipiiristä.

Kokoomukseen verrattuna toiseen ääripäähän sijoittuvat vasemmistoliiton ehdokkaat. Perjantai-iltaan mennessä yksikään heistä ei ollut samaa mieltä vaalikoneväitteen "On parempi leikata palveluita ja etuuksia kuin korottaa ansiotuloverotusta" kanssa.

– Palvelujen tasoa on jo heikennetty liikaa. Ihmiset tarvitsevat palveluja ja erityisesti on kiinnitettävä huomiota lähipalveluihin, toteaa kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen Hämeen vaalipiiristä.

SDP:n kandidaatit eivät jää paljon vasemmistoliiton lukemista: 95 prosenttia on eri mieltä tai täysin eri mieltä.

– Hyvin toimivat palvelut, kuten varhaiskasvatus, perusopetus ja liikenne, luovat edellytykset talouskasvulle ja työllisyydelle. Väärä säästö on huomisen velkaa, linjaa lapsiasiavaltuutettuna tutuksi tullut Tuomas Kurttila Keski-Suomen vaalipiiristä.

Myös valtaosa vihreistä ehdokkaista kallistuu ansiotuloveron korottamisen puolelle. Tosin perusteluissa verotuksen kohdistamisesta saatetaan olla eri mieltä:

– Suomessa pitää tehdä vihreä verouudistus, jossa verotuksen painopistettä siirretään työn verottamisesta kohti ympäristölle haitallisen toiminnan verottamista, sanoo vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo Helsingin vaalipiiristä.

Kristillisdemokraattien, Seitsemän tähden liikkeen, keskustan ja sinisten ehdokkaiden näkemykset osuvat lähimmäksi kaikkien puolueiden keskiarvoa. Keskustan kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä Varsinais-Suomesta on vastannut väitteeseen "Ei osaa sanoa", mutta on Ohisalon kanssa samaa mieltä siitä, että verotuksen painopistettä pitää siirtää maltillisesti ansiotuloverotuksesta haitta- ja ympäristöverojen suuntaan.

– Työllisyyttä parantamalla ja palvelutuotantoa järkevästi uudistamalla voidaan hyvinvointipalvelut turvata ikääntyvässä Suomessa, Ala-Nissilä täydentää.

Vaalipiireittäin mielipide-erot jäävät luonnollisesti kapeammiksi kuin puolueittain. Kaakkois-Suomen, Savo-Karjalan, Vaasan ja Varsinais-Suomen vaalipiireissä kolme neljästä vastustaa leikkauksia, kun taas Hämeen ja Uudenmaan vaalipiireissä lukema jää runsaaseen 60 prosenttiin.

Mielipiteet ovat eduskuntavaaliehdokkaiden, jotka ovat vastanneet Uutissuomalaisen kysymyksiin Mediatalo Keskisuomalaisen lehtien ja sanomalehti Karjalaisen vaalikoneissa Helsingin, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Hämeen, Pirkanmaan, Kaakkois-Suomen, Savo-Karjalan, Vaasan ja Keski-Suomen vaalipiireissä.