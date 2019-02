Leivonmäen paloittelusurmaaja mielentilatutkimukseen: "Rauhallinen perusluonne, mutta suuttuessa impulsiivinen"

Leivonmäen paloittelusurmasta syytetty 24-vuotias mies määrättiin torstaina mielentilatutkimukseen Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Mies pyysi mielentilatutkimukseen pääsyä puolustuksensa välityksellä ja käräjäoikeus piti pyyntöä perusteltuna muun muassa oikeudenkäynnissä esille tulleen impulsiivisen käytöksen johdosta.

Mies on tuomittu aiemmin vakavista väkivaltarikoksista. Hän kertoi poliisin kuuluisteluissa olevansa perusluonteeltaan rauhallinen, mutta suuttuessaan todella impulsiivinen. Hän kertoi joutuneensa aiemmin uhatuksi "erilaisilla astaloilla" ja reagoivansa uhattuna voimakkaasti.

Myös miehen läheiset kuvasivat syytettyä äkkipikaiseksi ja kiivaaksi. Kun mies soitti rikoksen jälkeen äidilleen, hän aloitti puhelun: "Nyt on käynyt se, mitä olet kaikkein eniten pelännyt. Mä oon tainnut tappaa ihmisen".

Mies kertoi käyttäneensä illan aikana amfetamiinia, muuttuvansa silloin hulluksi ja ajautuvansa väkivaltatilanteisiin. Kiinnioton jälkeisissä verikokeissa hänen elimistöstään ei kuitenkaan löytynyt amfetamiinia tai alkoholia.

Jutun pääkäsittely siirtyi kaikilta osin, kunnes mielentilatutkimuksen tulokset valmistuvat. Murhasta ja hautarauhan rikkomisesta syytetyn päätekijän lisäksi kahta joutsalaismiestä syytetään hautarauhan rikkomisesta.

Käräjäoikeus totesi välituomiossaan, että mies on toiminut pitkälti syytteessä kuvatulla rangaistavaksi säädetyllä tavalla. Mies on tunnustanut surmanneensa uhrin, eikä käräjäoikeuden mukaan mikään todistelussa viitannut siihen, että tekijä saattaisi olla joku muu. Mies on tunnustanut myös paloitelleensa ruumista ja olleensa kuljettamassa sitä Kuortin ABC:lle.

Käräjäoikeus ei ottanut enempää kantaa tapahtumien rikosoikeudelliseen arviointiin, vaan siihen palataan pääkäsittelyn ratkaisun yhteydessä. Haastehakemuksessa syyttäjä vaatii päätekijälle elinkautista vankeusrangaistusta. Toiselle osallisista vaaditaan vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta, toiselle vuoden ja kahden kuukauden ehdotonta tai ehdollista.