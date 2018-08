Lelusalakuljettaja Rami Adhamille vaaditaan vankeutta 18 rikoksesta – Syyriaan tarkoitettuja varoja päätyi syyttäjän mukaan Turkkiin ja siirtolapuutarhamökin ostoon

Syyttäjä vaatii lelusalakuljettajana tunnetulle Rami Adhamille vankeutta 18 rikoksesta. Adhamia syytetään muun muassa törkeästä rahanpesusta sekä rahankeräysrikoksesta.

Adhamia syytetään muun muassa siitä, että hän olisi kerännyt Suomi–Syyria-yhteisölle rahaa ilman lupaa. Adham toimi vuosina 2014–2016 yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana.

Asian käsittely alkoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa.

Syyttäjän mukaan Adham antoi totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja kertomalla kaikkien kerättyjen varojen päätyvän lähes lyhentämättöminä keräyskohteeseen, eli hädässä olevien ihmisten auttamiseen Syyriassa.

Syytteiden mukaan Adhamin yhdistyksen rahoja on kuitenkin päätynyt muun muassa 62 000 euroa maksaneeseen siirtolapuutarhamökkiin sekä 54 000 euron arvosta Adhamin tilille Turkkiin. Näissä syytteissä on kyse törkeästä rahanpesusta. Syyttäjän mukaan rahanpesurikos on ollut jatkuvaa ja suunnitelmallista. Lisäksi rikoksen kautta saatu omaisuus on ollut erittäin arvokas.

Adham on tullut tunnetuksi siitä, että hän on vienyt leluja sodasta kärsivän Aleppon lapsille.

Adham kiistää lähes kaikki rikokset

Adham kiistää kaikki rikokset lukuun ottamatta kirjanpitorikosta, jonka hän myöntää.

Adhamin puolustus kiistää, että hyväntekeväisyyteen kerättyjä Suomi–Syyria-yhteisön rahoja olisi päätynyt hänen pankkitililleen Turkkiin tai siirtolapuutarhamökin hankintaan. Adhamin mukaan esimerkiksi mökki oli ostettu sukulaisen rahoilla ja Turkkiin puolestaan päätyi hänen isänsä rahoja tämän kuoleman jälkeen.

– Turkkilaisella pankkitilillä olleet rahat eivät olleet hänen rahojaan, vaan hänen perheensä rahoja, Adhamia puolustava Anu Koivu sanoi.

Adham kiistää myös tahallisesti rikkoneensa rahankeräyslakia. Lupa oli hänen puolustuksensa mukaan vireillä ja myönnettiin myöhemmin.

Yhdestä törkeästä rahanpesusta syytetään myös Adhamin entistä puolisoa. Siirtolapuutarhamökki laitettiin puolison nimiin. Entinen puoliso kiistää syytteen.

Ilman lupaa kerätty syyttäjän mukaan yli 150 000 euroa

Syyttäjän mukaan Adham on myös käyttänyt varoja maksamalla yrityksensä liikehuoneiston vuokria 900 euroa kuukaudessa ainakin vuoden ajan, mistä on tullut kuluja vähintään 10 800 euroa.

Adhamia syytetään myös väärennyksistä. Syyttäjän mukaan Adham on valmistanut useita vääriä asiakirjoja. Adham on syyttäjän mukaan esimerkiksi kertonut yhdistysrekisteriä ylläpitävälle viranomaiselle väärän tiedon ilmoittamalla erään naisen yhdistyksen rahastonhoitajaksi toissa vuonna, vaikka tällä ei ole todellisuudessa ollut määräysvaltaa tai asemaa yhdistyksessä.

Yhdistyksen nimissä on syyttäjän mukaan kerätty ilman lupaa vuosien 2014–2015 välillä yli 150 000 euroa. Vuonna 2016 Poliisihallitus antoi yhdistykselle rahankeräyskiellon.

Syyttäjä vaatii lisäksi, että Adham ja yhdistys on tuomittava menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä reilut 310 000 euroa.

Esitutkinta asiassa alkoi, kun Helsingin Sanomat kertoi epäselvyyksistä avustustoiminnassa. Lehden mukaan Adham on muun muassa valehdellut loukkaantumisestaan Syyriassa saadakseen mediahuomiota.

Sai viime vuonna ehdollista

Adham tuomittiin vuosi sitten Helsingin käräjäoikeudessa ehdolliseen vankeuteen veropetoksesta, dopingrikoksesta, huumausainerikoksesta, kirjanpitorikoksesta, kiristyksen yrityksestä sekä kahdesta pahoinpitelystä.

Oikeuden mukaan Adham laiminlöi valmisteveron maksamista, kun hän välitti yrityksensä kautta muun muassa proteiinivalmisteita. Tuomion mukaan Adham on myös tuonut Virosta Suomeen laittomasti anabolisia steroideja ja pitänyt hallussaan huumeiksi luokiteltuja lääkeaineita.

Pahoinpitelytuomiot tulivat uhrin lyömisestä otsaan sekä toisen uhrin lyömisestä kasvoihin. Adham kiisti syytteet. Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan sitä käsitellään syyskuussa Helsingin hovioikeudessa.