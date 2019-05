Lemmenjoella ollut lennoston ex-esikuntapäällikkö: Homorunkkareiksi kutsuminen ei kuulostanut hyvältä, kun oli siviilejä paikalla

Karjalan lennoston ex-komentaja oli sellaisessa humalatilassa syksyn Lemmenjoen harjoituksessa, että häntä piti kehottaa menemään aikaisin nukkumaan, lennoston esikuntapäällikkönä toiminut Joni Mahonen sanoi oikeudessa. Hän muun muassa luonnehti Markus Päiviön käytöstä ajoittain örvellykseksi ja totesi, että käyttäytyminen oli sellaista, ettei esimieheen oikein pystynyt luottamaan. Hänen mukaansa kyseessä ei ollut myöskään ensimmäinen kerta.

– Tiedän, että nämä eivät ole ensikertaisia tapahtumia hänen osaltaan. Näin olen kuullut, hän totesi.

Oikeuden mukaan puheenjohtaja kysyi, oliko uudella komentajalla Mahosen näkemyksen mukaan noussut komentajuus hattuun?

– Tällaisen käsityksen sain, Mahonen sanoi.

Helsingin hovioikeudessa käsitellään tänään harjoitusta johtaneen Karjalan lennoston ex-komentaja Markus Päiviön syytteitä esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta. Mahonen on jutussa asianomistaja, mutta häntä kuultiin todistajan asemassa.

Syyttäjän mukaan humalainen Päiviö oli muun muassa nimitellyt osallistujia sukupuoliseen suuntautumiseen ja seksuaalisuuteen liittyvillä halventavilla ilmauksilla ja simputtanut osallistujia.

Päiviö myöntää käyttäytyneensä sopimattomasti, mutta kiistää esimerkiksi olleensa sellaisessa humalassa, että olisi kaatuillut sen takia. Hänen mukaansa syynä kaatuiluun olivat muun muassa sopimattomat kengät ja fyysinen väsymys.

Jutussa yhtenä asianomistajana oleva Nurmeksen kunnanjohtaja Asko Saatsi huomautti aiemmin oikeudessa, että komentajalla oli jalassaan Puolustusvoimien käyttämät varsikengät. Mahonen vahvisti, että harjoituksessa käytettiin lennoston varusvarastolta hankittuja normaaleja marssijalkineita.

Juomatarpeita haettiin menomatkalla

Mahosen mukaan harjoituksessa on perinteisesti otettu saunajuomat saunan yhteydessä ja illallisten yhteydessä oli pari viinikaatoa.

– Kullankaivajien haudalla on perinteisesti yksi pieni viinapullo tuhottu. Ahkun tuvalla on sitten riippuen henkilöistä jotkut tarjonneet juomat ja on otettu yhet hörpyt, Mahonen sanoi.

Juomia haettiin menomatkalla harjoitukseen Ivalon Alkosta siten, että osa juomista ostettiin Puolustusvoimien piikkiin ja osan ostivat harjoitukseen osallistuvat. Osallistujina Puolustusvoimien henkilökunnan lisäksi eri tahoja edustavia paikallisvaikuttajia.

"Yhteistyö näytti romuttuvan"

Mahonen kertoi, että harjoituksessa oli muuten hyvä henki, mutta Päiviön käytös sanomisten myötä erottautui kokonaisuudesta.

– Itsellä oli päällekkäisenä tunne, että kun on pitkään rakennettu yhteistyötä siviilipuolen toimijoiden kanssa, se näytti romuttuvan. Esimerkiksi lauantai-iltana muutama siviilikumppani sanoi, että heillä on valtion johtoon tuttavia ja kertovat, miten voi tällainen lennoston komentaja olla Puolustusvoimissa.

Hän kertoi, että oli itse ollut suunnittelemassa harjoitusta ja hänen tehtävänsä oli tukea 100-prosenttisesti komentajaa. Hän kertoi yrittäneensä ohjata Päiviön käytöstä sopivampaan suuntaan.

– Hän esimerkiksi piti puheen, jossa muistaakseni sanoi meitä homorunkkareiksi. Käsitän, että osoitti sillä meitä henkilökuntaa. En ottanut sitä henkilökohtaisesti, oli siviileitä paikalla ja oltiin sotilasasuissa, se ei kuulostanut hyvältä. Äsken käyttämäni sana, sitä käytettiin useisiin otteisiin eri tilanteissa.

Päiviö piti kovaäänisen puheensa Mahosen mukaan Ahkun tupa -nimisessä ravintolassa, jossa oli paikalla myös satunnaisia matkailijoita.