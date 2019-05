Lemmenjoen reissu poiki rikosepäilyn myös Puolustusvoimain komentajalle – Karjalan lennoston ex-komentajamyönsi: Sanavalinnat ovat olleet epäonnistuneita

lmavoimien Lemmenjoen Lapinmajan harjoitus poiki rikosepäilyn myös Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindbergille. Syyttäjä on määrännyt keskusrikospoliisin aloittamaan esitutkinnan komentajan toiminnasta harjoituksen jälkihoidossa.

Harjoitus pidettiin syyskuussa 2017 ja sitä johti Karjalan lennoston tuolloinen komentaja Markus Päiviö. Syyttäjä vaatii Helsingin hovioikeudessa Päiviölle sakkorangaistusta esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta. Syyttäjän ja useiden todistajien mukaan Päiviö oli harjoituksen aikana päihtynyt, kutsui osallistujia homorunkkareiksi, keskeytti puheita ja esimerkiksi uhkaili osallistujia arvon alentamisella tai erottamisella.

Päiviö kertoi tänään oikeudessa, että hänellä on paha tapa käyttää mustaa huumoria ja piikittelyä.

– Joskus se on ollut Puolustusvoimissa yleisempää kuin nykyään, ehkä se on sellainen jäänne vanhasta.

Hän sanoi, että eli myös erittäin haastavaa elämänvaihetta sekä siviili- että sotilaselämässä, eikä voi ymmärtää miksi päästi suustaan moisia sammakoita.

– Fyysinen väsymys yhdistettynä huonoon yöuneen, alkoholiin ja stressin laukeamiseen oli huono yhdistelmä. Sanavalinnat ovat olleet epäonnistuneita.

Hän myönsi, että alkoholilla oli liukkaiden kenkien lisäksi mahdollisesti vaikutusta myös hänen kaatuiluunsa.

Rikosepäily ei vaikuta Lindbergin asemaan

Syytteessä palvelusrikoksesta on myös Päiviön tuolloinen esimies, Ilmavoimien ex-komentaja kenraalimajuri evp. Sampo Eskelinen, jonka epäillään viivytelleen alaisensa epäiltyjä rikoksia koskevan esitutkinnan aloittamista. Kahden todistajan mukaan hän tiesi Päiviön toiminnasta heti harjoituksen jälkeen. Rikosilmoituksen hän teki alaisensa toiminnasta joulukuussa 2017. Hänen syytettään aletaan käsitellä maanantaina.

Kenraali Lindbergin rikosepäily on samantyyppinen. Hän päätti itse käynnistää rikostutkinnan Eskelisen toiminnasta. Lindbergin on kerrottu kuitenkin saaneen tietoa Lemmenjoen tapahtumista kuukausia ennen kuin esitutkinta hänen alaistensa toimista alkoi. Kyse on siitä, ryhtyikö Lindberg velvollisuuksiensa mukaisiin toimenpiteisiin asiassa.

Puolustusministeriön kansliapäällikön Jukka Juustin mukaan rikosepäily ei vaikuta Lindbergin asemaan.

– Nyt on kyse vasta esitutkinnan alkamisesta. Viimeistään silloin, jos syyte tulee, pohditaan toimenpiteitä, Juusti sanoi.

Päiviö kiisti puheet lääkärin raskaaksi tulemisesta

Harjoitus oli sidosryhmätilaisuus, johon ottivat osaa esimerkiksi itäsuomalainen pankinjohtaja ja Kuopion kaupunginjohtaja. Harjoituksissa oli niin varsinaista ohjelmaa kuin illanviettoa ja saunomistakin. Alkoholiakin nautittiin, mutta todistajien mukaan ainoa selvästi päihtynyt oli eversti Päiviö.

Päiviö myönsi muun muassa haukkuneensa Nurmeksen kaupunginjohtajaa Suomen tyhmimmäksi tai paskimmaksi kaupunginjohtajaksi. Koko porukan hiljentänyt "heitto" kuultiin hänen suustaan tilanteessa, jossa kaupunginjohtaja vastasi väärin laavulla järjestetyn tietokilpailun kysymykseen.

– En sitä tarkoittanut henkilökohtaisena loukkauksena, vaan tilanteeseen liittyvänä heittona. Sanavalinta oli väärä, ja tapa kertoa oli väärä.

Päiviö kuitenkin kiisti jyrkästi tunkeutuneensa everstiluutnantin ja kunnanjohtajan majoitustiloihin ja kutsuneensa näitä homopojiksi, saati että olisi puhunut epäsopivia mukana olleelle naispuoliselle päällikkölääkärille.

Hän oli oikeudessa pahoillaan Puolustusvoimille ja Ilmavoimille aiheuttamastaan sopasta. Päiviö jätti tehtävänsä Ilmavoimien esikunnassa vappupäivänä.

– Totesin, että tässä kohtaa minun on syytä väistyä. Sitten tein tämän johtopäätöksen ja jäin pois.