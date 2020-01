Lentojen viivästymisvalitukset yhä kärjessä Kuluttajariitalautakunnassa – pysäköintiin liittyvät valitukset kasvussa uusien sovellusten vuoksi

Kuluttajariitalautakuntaan valitettiin viime vuonna eniten lentoasioista, lautakunta kertoo tiedotteessa. Lentoasioita tuli lautakunnan ratkaistavaksi reilut 1 500. Seuraavaksi eniten valitettiin henkilöautojen kaupasta, näitä tapauksia tuli kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi reilu tuhat kappaletta.

Kolmanneksi eniten valitettiin rakentamisesta ja remonteista. Niistä lautakuntaan tuli lähes kuusisataa valitusta.

Kuluttajariitalautakunta on ratkaisuelin, joka linjaa ja ohjaa kuluttajaoikeutta vakiintuneella ratkaisukäytännöllään ja uusilla täysistuntoratkaisuillaan.

Viime vuonna lisääntyivät myös valitukset pysäköintivirhemaksuista. Viime vuonna valituksia tuli 334, kun vuonna 2018 niiden määrä oli 227. Lautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlbergin mukaan ennen tyypillinen syy pysäköintivirhemaksusta valittamiseen oli kiista siitä, oliko sopimusta yksityisten pysäköinninvalvontayrityksen kanssa tehty ollenkaan. Viime vuonna valitukset liittyivät uusiin maksuvälineisiin. Parkkimaksun on jo jonkin aikaa voinut maksaa matkapuhelimella. Tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi auton rekisterinumero tai aluekoodi on näppäilty väärin, vaikka maksu olisikin maksettu.

Ståhlbergin mukaan kuluttajariitalautakunta on ratkaissut tapaukset kuluttajan eduksi, jos huolimattomuus on ollut vähäistä. Tällaisia vähäisiä tapauksia ovat esimerkiksi sellaiset, että yksi kirjain rekisteritunnuksesta on ollut väärin, mutta auton pystyy silti yhdistämään maksuun.

Uusissa hyödykkeissä "lapsivikoja"

Ståhlberg uskoo, että tulevina vuosina sähköautoja koskevat valitukset tulevat kasvamaan.

– Aina kun tulee uusia hyödykkeitä, niissä on tällaisia lapsivikoja eikä niitä välttämättä osata alkuun käyttää siten kuin kuuluu, hän sanoo.

Ståhlberg kummastelee sitä, että lentojen viivästymisiin liittyvät valitukset kasvavat vuosi vuodelta. Kuluttajalla on oikeus vakiokorvaukseen, jos lento on viivästynyt yli kolme tuntia.

– Lentoyhtiö usein vetoaa sellaisiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin, ettei heidän tarvitse maksaa.

– Lentoasioissa nousu on ollut tasaista. On ihan kummallista, ettei tämä lentoasia rauhoitu, vaan päinvastoin kiihtyy, Ståhlberg sanoo.