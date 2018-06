Lentokenttäavustajien työriidan selvittäminen jatkuu valtakunnansovittelijan toimistolla

Neuvottelut lentokenttäpalvelujen kenttäavustajia koskevan työriidan ratkaisemiseksi jatkuvat edelleen. Ilmailualan Unioni IAU:n varapuheenjohtaja Pekka Kähkönen viestitti STT:lle ennen puoli viittä, että osapuolet siirtyvät jatkamaan neuvotteluja valtakunnansovittelijan toimistolle.

Neuvotteluja on käyty tänään kello kymmenestä lähtien IAU:n, Palvelualojen työnantajat Paltan ja Finavian kesken ilman vt. valtakunnansovittelijaa.

Kähkönen on sanonut, että takaraja ratkaisun aikaansaamiseksi on huomenna puolenpäivän aikaan. Sen jälkeen IAU:n torstaille kaavaileman lakon peruminen alkaa olla jo liian myöhäistä ja lentoja joudutaan perumaan.

Vaikea tilanne

Neuvotteluasetelma on muuttunut hieman alkuperäisestä. Työriita on koskenut Lassila & Tikanojalla työskenteleviä kenttäavustajia, mutta L&T ei ole halunnut ryhtyä neuvotteluihin ja aikoo nyt vetäytyä Helsinki-Vantaalta. Kähkösen mukaan IAU:ta kiinnostaa nyt työehtojen lisäksi myös se, mitä kenttäavustajien työpaikoille tapahtuu L&T:n vetäytyessä. Finavia on kertonut käynnistäneensä toimenpiteet avustuspalveluiden tuottamisesta L&T:n vetäytymisen jälkeen.

– Se on osittain nyt sitten Finaviasta kiinni, että minkälaisen asenteen he ottavat tähän kuvioon, Kähkönen tuumii.

L&T on Kiinteistötyönantajien jäsenyhdistys, mutta Kiinteistötyönantajat ei halua neuvotella asiasta.

Palta ei ole alkuperäisen työriidan osapuoli, mutta se edustaa neuvotteluissa jäsenyrityksiään, jotka olisivat torstaina tukitoimien piirissä.

– Mehän olemme olleet vähän ulkopuolisia tässä. Mutta sen jälkeen kun L&T ilmoitti vetäytyvänsä kentältä, olemme lähteneet keskustelemaan IAU:n kanssa laajemmin siitä, että löytyisikö joitain lähestymistapoja, joilla tätä riitaa voitaisiin käsitellä, sanoi Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto.

– Tilanne on aika vaikea, vaikka totta kai toivotaan, että lakko peruuntuisi.

IAU oli ilmoittanut lakonuhasta jo viime perjantaille, mutta sen lakon IAU perui keskiviikkona.

Työriidassa on kyse siitä, että IAU haluaa lentokenttäavustajien työhön sovellettavan sen työehtosopimusta. L&T puolestaan on halunnut pitää kenttäavustajat kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen piirissä.