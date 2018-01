Lentokoneen kapteeni kuoli Kittilän lentokentällä – ovi iskeytyi päin

Lentokoneen miehistön jäsen on kuollut onnettomuudessa Kittilän lentokentällä iltapäivällä. Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on aloittanut alustavan tutkinnan tapauksesta.

Lapin poliisi kertoi STT:lle, että noin 50-vuotias ulkomaalainen mies kuoli liikesuihkukoneen oven käsittelyn yhteydessä. Mies oli poliisin mukaan koneen kapteeni.

Turma tapahtui noin kello 16, kun konetta oli valmisteltu lähtöön ja kapteeni oli ollut menossa sen sisään. Lentokoneen ulko-ovi iskeytyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä voimallisesti häneen, kertoo Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäpäällikkö Sakari Lauriala. Uhri kuoli tapahtumapaikalla.

Lentokone on Laurialan mukaan rekisteröity Itävaltaan. Pienehkö kone on mallia Gulfstream G 150, joita käytetään yleensä yksityislentoihin. Poliisin mukaan turmakone on 20-paikkainen.

Koneessa ei ollut onnettomuuden tapahtuma-aikaan matkustajia.

Onnettomuustutkintakeskus aloittaa turman paikkatutkinnan tänä iltana, Otkes tviittasi ennen iltakahdeksaa.

Poliisi ei epäile tapahtumaan liittyvän rikosta.



Uutista on päivitetty onnettomuuden yksityiskohtien osalta kello 20.36.

Päivitetty kello 20.57 tieto, että menehtynyt oli koneen kapteeni.