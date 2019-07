Leppälahden uimarannan hyppytornin edessä havaittiin uppotukkeja, pelastuslaitoksen sukeltajat hakevat vaaranaiheuttajat pois – "Tämä on aivan rutiinitehtävä"

Leppälahden uimarannalla Ysitien varressa havaittiin lauantaina uppotukkeja hyppylaiturin edessä. Pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö tuli paikalle pintapelastusvarustuksessa, mutta tukit olivat niin syvällä, että he eivät päässeet niihin käsiksi.

– Meiltä lähti paikalle vuorostaan sukellusyksikkö. He käyvät sukeltamassa tukit pois laiturin luota, jotta hyppytornista hyppijöillä ei ole mitään riskiä osua tukkeihin, päivystävä palomestari Tuomas Juuti Keski-Suomen pelastuslaitokselta kertoo.

Juuti vakuuttaa, että tukit saadaan pois hyppytornin alta nopeasti.

– Tämä on meidän sukeltajille aivan rutiinitehtävä, syvyyttä on noin viisi metriä. He menevät muutamassa sekunnissa pohjaan ja tuovat tukit rantaan. Tehtävä on silloin siinä, Juuri kertoo.