Leppävedelle suunniteltu kunnianhimoinen liikuntapuisto laitetaan alulle kesällä – katso havainnekuvasta, miltä uusi "Mini-Hippos" voisi näyttää

Leppäveden kunnianhimoisen liikuntapuiston ensimmäisten osien rakentaminen aloitetaan kesän aikana.

Tänä kesänä alulle laitetaan tekonurmipintainen ulkojalkapallokenttä, sen vieressä oleva luistelualue ja jääkiekkokaukalo sekä molempien reunaan yltävä huoltorakennus. Laukaan kunnan vapaa-aikatoimenjohtajan Seppo Virran mukaan tekonurmikenttä ja luistelualue pyritään saamaan lopulliseen kuntoonsa ensi keväänä.

– Tänä vuonna aloitetaan rakentamaan myös kahta erillistä ulkokuntoilualuetta, Virta kertoo.

Liikuntapuiston yleissuunnitelmassa tekonurmikentästä kaavaillaan monikäyttöistä. Kenttä jäädytettäisiin talvisin luistelukentäksi ja sen pintaan harkitaan juniorikokoisen pesäpallokentän viivoituksia jalkapallokentän merkintöjen lisäksi. Tekonurmikentän viereisiin rinteisiin on tulossa yli 700 istumapaikkaa katsojille.

Kestopinnoitteiselle alueelle jääkiekkokaukalon viereen on tarkoitus tehdä myös katukoriskenttä. Koko kestopäällystealue on talvella mahdollista jäädyttää luistelukentäksi. Jääkiekkokaukalon viereiseen rinteeseen kaavaillaan yli 300 istumapaikkaa.

Huoltorakennuksen kustannusarvio on noin 400 000 euroa, tekonurmikentän ja luistelualueen taas vajaat 700 000 euroa.

Suurimman huomion liikuntapuistohankkeessa ovat keränneet sen kaksi isointa yksittäistä palasta: salibandyareenan sisältävä monitoimihalli ja täysikokoisen jalkapallokentän kokoinen kuplahalli.

Laukaan kunnanvaltuusto päätti maanantaina äänestyksen jälkeen aloittaa liikuntahallien kilpailuttamisen. Hallien yhteishinta on arviolta 8–9 miljoonaa euroa.

Monitoimihalliin on tulossa kolme salibandykenttää. Näistä yhden yhteydessä on katsomot, toiset kaksi on tarkoitettu lähinnä harjoituskäyttöön. Salibandyseura Happee ilmoitti viime kesänä irtautuvansa Hippos 2020 -hankkeesta ja siirtävänsä liigajoukkueensa kotiottelut Leppävedelle uuden areenan valmistuttua.

Liikuntahallien rakennustöiden aikataulu riippuu kilpailutuksesta. Virran mukaan tavoitteena kuitenkin on, että halleja päästäisiin käyttämään jo ensi vuoden aikana.

Liikuntapuiston valmistuminen siintää vielä tulevaisuudessa, sillä sen osia tehdään valmiiksi vaiheittain. Suunnitelmat ovat kuitenkin komeat.

Kuplahallin länsipuolelle kaavaillaan stadionaluetta, joka olisi kesäisin yleisurheilukenttä ja talvisin hiihtostadion. Stadionin rakentamisaikataulussa tähtäin on vuodessa 2021, mutta Virta muistuttaa aikataulun riippuvan muun muassa silloisesta taloustilanteesta.

Stadionin ja kuplahallin pohjoispuolelle taas on tulossa hiihtomaa, jonne kaavaillaan pientä K10-mäkihyppytornia ja mahdollisesti mäenlaskupaikkoja sekä lumilautailijoille että pulkkailijoille.

Stadionin viereisiin rinnekatsomoihin on tulossa liki 900 istumapaikkaa.

Suurimpien vetonaulojen lisäksi alueelle on tarkoitus tehdä muun muassa tennis- tai padelkenttiä, voimaharjoittelualue, minigolfkenttä, koirapuisto ja leikkikenttä.

– Perussuunnitelma tulee varmasti ajan mukaan kehittymään ja tarkentumaan. Tämä on kuitenkin se pohja, jolla mennään eteenpäin, Virta toteaa.