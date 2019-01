Leppäveden liikuntapuisto sai vuoden lisäaikaa

Laukaa antoi vuoden lisäaikaa Leppävedelle suunnitellun liikuntapuiston rakentamisen aikatauluun. Kunnanhallitus hyväksyi maanantaina päivitetyn aiesopimuksen liikuntapuiston sisäliikuntatilojen eli monitoimihallin ja jalkapallon ylipainehallin toteuttamiseksi.

Sopimuksen mukaan päätös rakennushankkeesta tehdään 31.12. mennessä. Päätös hankkeen toteuttamisesta voidaan tehdä jo aiemmin, niin että rakentaminen käynnistyisi alkuperäisen aikataulun mukaisesti keväällä 2019. Monitoimihalli tulisi käyttöön 2020.

Uusi arvio monitoimi- ja ylipainehallien rakentamisen yhteiskustannuksista on 7,5 miljoonaa euroa, aiemmin se oli 8,0 Me. Suunnitelmien mukaan monitoimihalliin tulisi kolme täysmittaista salibandykenttää, joilla pelattaisiin myös futsalia, lentopalloa ja koripalloa. Halliin tulisivat myös tilat kamppailulajeille, kuntosali ja yhteiset pukuhuone- ja huoltotilat. Kuplahalliin on suunniteltu täysimittaista jalkapallokenttää. Hallihankkeessa on mukana salibandyseura Happee ry.