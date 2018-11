Lesken toive 100 vuoden takaa toteutui: Kirkonkellot soivat sisällissodassa punaisena tapetulle puuseppä Karvoselle

Laukaalaisen puuseppä Kustaa Ville Karvosen kohtalo vuoden 1918 toukokuussa ei ole unohtunut laukaalaisilta sadassa vuodessa. Punaisena tapettu Karvonen löytyi suohaudasta pistinten puhkomana, kertoo Karvosen vaimo Matilda Karvonen saman vuoden syksyllä sukulaisilleen lähettämässään kirjeessä.

Matilda Karvosen suru ja tuska kasvoi vielä suuremmaksi, kun hän ei pyynnöstään huolimatta saanut kirkollisin menoin haudata miestään. Puuseppä Karvonen haudattiin kyllä, mutta ilman kirkonmenoja, ilman kellojen soittoa ja siunausta, eikä omaisia päästetty paikalle.

"Ei soittanet kelloja eikä lukkari lähtennä laulamaa eikä rovasti lukema Herransiunausta ja aseline voimma esti kaikki ystävät pääsemästä hautuu maalle", kirjoitti Matilda.

Aatetoverit pystyttivät muutaman vuoden kuluttua Karvosen haudalle kiven, johon oli tarkoitus kirjoittaa "Ei rauhaa suonut sulle isänmaasi", mutta voittaneen puoli ei tähän suostunut, vaan sana isänmaa oli muutettava synnyinmaaksi.

– Karvonen haudattiin sata vuotta sitten kirkkomaan laitamille, mutta hautausmaan laajennuttua hauta on nyt selkeästi hautausmaalla ja ihan hyvällä paikalla, kunnallisneuvos Helena Pihlajasaari kertoi.

Laukaan demarit käyvät muistomerkillä aina vappuisin.

– Ja nyt sunnuntaina lopultakin soitettiin niitä Matildan kaipaamia kelloja, Pihlajasaari sanoi SDP:n kunnallisjärjestön järjestämästä siunaustilaisuudesta.

Leppävirralla syntynyt Kustaa Karvonen muutti Laukaaseen tavattuaan Laukaassa asuneen Matildan.

Matilda Karvinen kuvaa riipaisevasti miehensä kohtaloa. Hän kertoo, miten Kustaa Karvonen jo tammikuussa 1918 lähti Tampereelle torpparikokoukseen ja jäi kaupunkiin aina huhtikuun alkuun asti, jolloin valkoiset valtasivat kaupungin. Karvonen pääsi kuitenkin lähtemään vapaasti kotiin. Hän ei kuulunut punakaartiin eikä kantanut asetta, vaikka olikin vahva poliittinen vaikuttaja kotipitäjässään Laukaassa.

Palattuaan Laukaaseen Kustaa Karvinen joutui pian pakenemaan kotoaan tappouhkauksia saatuaan. Toukokuun 23. päivä hänet löydettiin piilottelemasta ystävänsä torpasta – joku oli hänet ilmiantanut – ja vangittiin. Matilda Karvosen mukaan vielä saman päivän iltana hänen miehensä kuljetettiin metsään, mistä oli kuulunut "kauheita rukous huutoja Älkää enää pistäkö tappakaa".

Kirjeessään Matilda kertoo, että kun miesvainaja lopulta löytyi, vaatteet olivat täynnä kuin pistimen reikiä vatsan kohdalla, ja suolet olivat ulkona. Vainaja virui kirjeen mukaan suohaudassa kolme viikkoa, ennen kuin hänet löydettiin.

Puuseppä Karvonen ei siis osallistunut aseellisiin toimiin, mutta hän oli yksi Laukaan työväenyhdistyksen johtohahmoista ja myös nyt jo puretun työväentalon vahtimestari.

– Hän oli tiukka, kovan linjan järjestömies ja poliitikko, jolla oli pyrkimys työväestön olojen parantamiseen, vaikkei hän taisteluihin historiatietojen mukaan osallistunutkaan. Laukaassa ei edes taisteltu, lähimmät kahakat olivat Taulumäellä, Pihlajasaari kertoi.

Pihlajasaari kertoi, että Karvonen oli kuunneltu mielipidejohtaja, jolla oli pientä kisaakin yhdistyksen sisällä maltillisemman linjan kannattajien kanssa.

Lesken murhe ei jättänyt rauhaan

Laukaan kirkkoherra Harri Romarin mukaan haudan siunaaminen sata vuotta kuoleman jälkeen on hyvin harvinainen tapahtuma. Romar ei kuitenkaan epäröinyt kun SDP:n kunnallisjärjestö siunaamista pyysi.

– Pappina haluan palvella seurakuntalaisia ja ihmisiä, ja Karvosen leski kaikesta päätellen suri aikanaan kovasti sitä, ettei hänen miestään siunattu. Niinpä etsin vainajan sukulaisia, jo ihan juridisista syistä, ja Helsingistä löytyi kaksi lastenlasta, jotka antoivat luvan siunaamiselle, Romar kertoi.

Lapsenlapset ovat jo hyvin iäkkäitä, eivätkä enää itse jaksaneet lähteä siunaustilaisuuteen.

Romar on pohtinut sisällissodan tapahtumia ja päätynyt siihen, että kaikki osapuolet olivat uhreja, olivatpa he minkä värin puolella hyvänsä.

– Jokaisessa ihmisessä on pimeä puoli, ja kun meidät ajetaan vihaan, kostoon, pelkoon tai katkeruuteen, niin kuka tahansa voi tehdä mitä tahansa. Kun näistä tapahtumista on jo sata vuotta mennyt, niin koko vuotta leimanneen sovinnon hengessä siunattiin myös puuseppä Karvonen, Romar sanoi.

Vainajan näkökulmasta sillä, että hänet siunataan sata vuotta kuoleman jälkeen, ei Romarin mielestä ole merkitystä.

– Jumala on kuitenkin niin suuri, vaikka me ihmiset olisimmekin toimineet jotenkin taitamattomasti tai eri tavalla. Uskon, että Kustaankin puolesta on monina vuosina rukoiltu paljon, Romar sanoi.