Li Andersson: Hoitoon pääsy on liian vaikeaa, tilanne on häpeäksi suomalaiselle hyvinvointivaltiolle

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mielestä pienituloisten hoitoon pääsy on kunnissa liian vaikeaa. Ministerin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat kaikkein keskeisimmässä roolissa ihmisten tasa-arvon ja hyvinvoinnin kannalta.

– Nykytilanne on valitettavasti johtanut kehitykseen, jossa perustason sote-palveluita on jatkuvasti heikennetty. On mielestäni häpeäksi suomalaiselle hyvinvointivaltiolle, että nimenomaan pienituloinen julkisten palveluiden käyttäjä tällä hetkellä on se, joka kaikkein huonoiten pääsee lääkärin vastaanotolle, Andersson sanoi lauantaiaamun linjapuheessaan puoluevaltuustolle.

Anderssonin mukaan hallituksen tuoreessa esityksessä sote-uudistuksesta on haluttu huomioida hoidon laatu, jatkuvuus ja saatavuus sekä henkilökunnan hyvinvointi.

Sote-ministerityöryhmän linjaukset Sanna Marinin (sd) hallituksen sote-uudistukselle julkistettiin perjantaina, ja esitys menee lausuntokierrokselle kesäkuussa.

– Tällä kertaa sote rakentuu vahvasti julkisten palveluiden ja vahvan julkisen järjestäjän varaan. Kaupallistamista eli niin sanottua valinnanvapausjärjestelmää ei järjestelmään sisälly, Andersson sanoi.

Ministerin vaihtuminen ei vaikuta talouden suuriin linjauksiin

Li Andersson kommentoi linjapuheensa jälkeen lyhyesti myös keskustan Katri Kulmunin eroa valtiovarainministerin tehtävästä. Kulmuni jätti perjantaina valtiovarainministerin tehtävät mediavalmennuskohun takia.

Anderssonin mukaan valtiovarainministerin vaihtuminen ei vaikuta hallituksen suuriin talouslinjauksiin.

– Talousasioista vastaavan ministerin vaihtuminen ei tietenkään ole helppo tilanne hallituskumppaneiden kannalta. Talouden isot linjaukset ovat kuitenkin hallituksen yhteisiä päätöksiä, eivätkä ne tule muuttumaan henkilömuutoksen myötä, Andersson kommentoi asiaa.