Lihan alkuperä voi yhä jäädä pimentoon – Keskisuomalaisen pistokokeessa Jyväskylässä viisi ravintolaa kahdeksasta noudatti uutta asetusta

Rakennusalalla työskentelevä jyväskyläläinen Toni Peitso, 31 lounasti torstaina aasialaisessa ravintolassa Sakura Gawassa Jyväskylässä. Peitso ei kysellyt lihan alkuperää.

– Lounastilanteissa lihan alkuperä ei vaikuta valintaani. Jos käyn illalla kunnolla ulkona syömässä joskus, silloin saatan asiaa kysyä, kommentoi Peitso.

Esimerkiksi lounasruokailija saa nyt aiempaa helpommin tietää, mistä lounaspaikan liha tulee. Toukokuun alusta ravintoloiden on pitänyt ilmoittaa lihan alkuperämaa kirjallisesti.

Lihan alkuperämaan voi kertoa esimerkiksi erillisessä esitteessä tai huoneentaulussa. Uusi asetus koskee tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudan-, sian-, siipikarjan-, lampaan tai vuohenlihaa.

Toni Peitson tapauksessa eniten lounaspaikan valintaan vaikuttaa ravintolan sijainti.

– Meidän työmaa sijaitsee Sakura Gawan lähellä, siksi tässä on kätevä käydä lounaalla, kertoi Peitso.

Keskisuomalainen otti selvää, miten ravintolat Jyväskylässä noudattavat uutta asetusta. Teimme pistokokeen torstaina lounasaikaan Jyväskylän keskustassa kahdeksaan ravintolaan.

Pistokokeeseen valittiin Amarillo, Bistro Soppa, Cafe Elonen, Rosso Jyväskeskus, Sagura Kawa, Shalimar, Sodexo Tietotalo sekä Vanha Asemaravintola. Näistä Amarillo, Bistro Soppa, Cafe Elonen, Rosso Jyväskeskus ja Sodexo Tietotalo noudattivat uutta asetusta.

Rossossa ja Amarillossa lihan alkuperä kerrottiin huoneentaululla, joka sijaitsi ravintolan ovessa tai se läheisyydessä. Cafe Elosessa ja Tietotalossa lihan alkuperä kerrottiin lounaslinjaston yhteydessä olevalla ilmoituksella. Bistro Sopassa lihan alkuperä luki ruokalistoissa.

Bistro Sopan yrittäjä Eeva-Maija Husa kertoi, että ravintolassa käytetty liha on pääosin suomalaista.

– Asetuksen pitäisi koskea myös puolivalmisteita, kuten valmiiksi marinoitua lihaa. Nyt asetus tuottaa eniten lisätöitä kaltaisillemme paikoille, joissa ruoka tehdään itse alusta alkaen. Asetuksen ulkopuolelle jäi suuri määrä ravintoloita, koska ne käyttävät pääosin puolivalmisteita, kritisoi Husa.

Sagura Kawassa, Shalimarissa ja Vanhassa Asemaravintolassa tietoa lihan alkuperästä ei ollut torstaina esillä kirjallisesti. Sagura Kawan yrittäjä Zheng Fang ei ollut kuullut uudesta asetuksesta.

– Asiakkaille kerrotaan lihan alkuperä jos he sitä kysyvät. Harva kysyy. Meille broilerinfilee tulee Thaimaasta ja tuore porsaan- ja naudanliha on suomalaista. Thaimaalainen broileri on suomalaista edullisempaa, kertoi Fang.

Vanhan Asemaravintolan ravintoloitsija Walter Frühwirth kertoi, että Asemaravintolassa lihan alkuperän saa kysyttäessä tietää tarjoilijoilta.

– Raakalihamme on pääosin suomalaista, sanoi Frühwirth.

Hänen mielestään uusi asetus on puutteellinen.

– Esimerkiksi pakastettuna ravintoloihin tulevan broilerin alkuperää ei tarvitse ilmoittaa, jos siinä on suolaa, huomautti Frühwirth.

Jos lihaan on lisätty pienikin määrä suolaa, kyseessä on raakalihavalmiste, jota alkuperän ilmoittaminen ei koske.

– Poikkeuksena on pakastettu tai tuore jauheliha. Jos siinä on suolaa alle yksi prosentti, sen alkuperä on aina ilmoitettava, vahvisti Ruokaviraston ylitarkastaja Tuulikki Lehto.

Ravintola Shalimarin yrittäjä Henriikka Kähärin mukaan Shalimariin tulee lähiaikoina uudet ruokalistat, joista selviää myös lihan alkuperä.

– Käyttämämme liha on pääosin tuontilihaa. Se on hintakysymys. Emme voisi säilyttää asiakkaidemme toivomaa hintatasoa jos käyttäisimme vain suomalaista lihaa, Kähäri kommentoi.

Hänen mukaansa Shalimariin broilerinliha tulee Brasiliasta ja naudanliha Australiasta.

– Asiakkaista alle yksi sadasta kyselee lihan alkuperää, Kähäri arvioi.

Keskimaan keittiötoimintojen kehityspäällikkö Markku Vertalan mukaan S-ketjun ravintoloissa on 1. toukokuuta alkaen ollut käytössä huoneentaulu, josta lihan alkuperä selviää.

– Huoneentaulu on paikassa, josta asiakas näkee tiedon ennen ostopäätöstä, eli esimerkiksi ravintolan vitriinin päällä tai mahdollisen ruokalinjaston alkupäässä, kertoi Vertala.

Vertalan mukaan Keskimaan ravintoloiden lihasta valtaosa on suomalaista.

– Esimerkiksi tuore broilerin ja porsaanliha ovat sataprosenttisesti kotimaista, sanoi Vertala.

Vaikka asetus ei koske kalaa, myös sen alkuperä Vertalan mukaan tiedetään aina.

– Joissakin paikoissa ilmoitetaan myös kalan alkuperä, ja sen saa aina tietää vähintään kysymällä tarjoilijalta, Vertala kommentoi.

Vertalan mielestä uusi lihan alkuperän kirjallista ilmoittamista vaativa asetus on asiakkaiden kannalta hyvä asia.

Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi arvioi, että osa ravintoloista noudattaa uutta asetusta jo nyt hyvin.

– Toisaalta on lukuisia joukko pieniä ravintoloita, jotka eivät ole vielä oivaltaneet, että asetus on jo voimassa, eivätkä sitä vielä noudata, hän kommentoi.

Aittoniemen mukaan Suomessa ravintoloissa käytettävä liha on valtaosin kotimaista.

– Vientilihaa meille tulee eniten Saksasta, Tanskasta, Puolasta ja Ruotsista. Lisäksi varsinkin pihvilihasta osa tulee Etelä-Amerikasta tai Irlannista, kommentoi Aittoniemi.

Esimerkiksi hampurilaispihvi on esimerkki siitä, ettei asetuksen tulkinta ole yksinkertaista.

– Jos jauhelihapihvi tulee ravintolaan valmiiksi muotoiltuna ja maustettuna pihvinä, joka kypsennetään paikan päällä, lihan alkuperää ei tarvitse ilmoittaa. Sen sijaan jos jauheliha muokataan ravintolassa itse pihviksi, alkuperä pitää ilmoittaa, kertoi Aittoniemi.

Jos lihan tarkka alkuperämaa ei ole tiedossa, alkuperä voidaan merkitä esimerkiksi tyyliin “EU-maat, tai “EU:n ulkopuoliset maat“.

Ruokaviraston ylitarkastaja Tuulikki Lehdon mukaan uuden asetuksen noudattamista tullaan valvomaan tarjoilupaikoissa.

– Haluamme antaa ravintoloille aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen, joten tarkastuksia ei olla vielä tehty, kertoo Lehto.

Elintarvikevalvontaa koskeva Oiva-arviointiohjeistus päivitetään kesäkuussa niin, että myös uusi asetus huomioidaan.

Lehdon tietojen mukaan Suomi on ainoa EU-maa, joka edellyttää lihan alkuperämaan ilmoittamista kuluttajille kirjallisesti tarjoilupaikoissa

– Suomessa kuluttajat ovat entistä enemmän kiinnostuneita ruuan alkuperästä, kommentoi Lehto.

Lehdon mukaan, jos esimerkiksi tarjoilupaikassa marinoidaan tuoretta tai jäädytettyä naudanlihaa, joka kypsennetään, lihan alkuperä pitää ilmoittaa. Mutta, jos ravintolaan tulee valmiiksi marinoitua naudanlihaa, joka kypsennetään, lihan alkuperää ei tarvitse ilmoittaa.

Hevosenlihan ja riistan lihan alkuperämaata ei myöskään tarvitse ilmoittaa.

– Tämä johtuu siitä, että EU-tasolla ei ole harmonisoitua lainsäädäntöä näiden osalta, Lehto sanoo.

Myös kala on asetuksen ulkopuolella.