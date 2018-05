Liikanen: Katsotaan, mitä maailma tuo tullessaan

Erkki Liikanen ehtii istua EKP:n neuvoston kokouksessa vielä viimeisenä työpäivänään Suomen Pankin pääjohtajana heinäkuussa. Sen jälkeiselle ajalle Liikanen kertoo tehneensä vasta kaksi sitoumusta, joita hän ei voi muuttaa.

Liikanen on lupautunut uuden taloustieteen huippuyksikön johtokunnan puheenjohtajaksi. Lisäksi Liikanen on suostunut kirjailijakiertueen vetämiseen Savossa ensi syksynä. Liikanen kertoi perjantaina STT:lle, että ensimmäiset kirjailijat kiertueelle on valittu.

– Muuten en ole neuvotellut enkä käynyt keskusteluja jatkoista, koska se on minusta vähän epäkorrektiakin. Nämä ovat vähän tällaista harrastustoimintaa, Liikanen sanoi.

Aiemmin keväällä brittilehti Financial Times kirjoitti, että Liikanen on noussut mahdolliseksi kompromissiehdokkaaksi Euroopan keskuspankin uuden pääjohtajan valinnassa.

– Olin pitkään aina liian nuori moneen tehtävään. Olisiko nyt tullut aika, että olen liian vanha? Ei, en aio sanoa mitään, annetaan olla, Liikanen sanoi tuolloin FT:n haastattelussa.

Nyt Liikanen sanoo FT-lausuntonsa olleen vähän sellainen savolainen kommentti, joka jättää kuulijalle asian harkittavaksi.

Liikanen ei perjantaina lähtenyt EKP:n pääjohtajaspekulaatioita kommentoimaan.

– Katsotaan nyt tätä elämää rauhassa eteenpäin. Nyt hoidetaan tämä loppuun ja katsotaan, mitä se maailma tuo tullessaan, Liikanen sanoi.