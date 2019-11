Liike Nyt merkittiin puoluerekisteriin

Liike Nyt on merkitty puoluerekisteriin, kertoo oikeusministeriö. Puoluerekisterissä on lisäyksen jälkeen 18 puoluetta. Liike Nyt ilmoitti jo syyskuussa, että vaadittavat 5 000 kannattajakorttia on saatu kerättyä.

Liike Nyt perustettiin viime vuoden huhtikuussa. Sillä oli tämän vuoden eduskuntavaaleissa 109 ehdokasta, mutta vain liikkeen puheenjohtaja Hjallis Harkimo valittiin eduskuntaan. Hänet valittiin Uudenmaan vaalipiiristä.