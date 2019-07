Liike Nyt viimeistelee sääntöjään puolueen perustamista varten ja käy kannattajakorttijahtiin elokuussa

Kansanedustaja Harry Harkimon luotsaama Liike Nyt alkaa kerätä kannattajakortteja puolueen perustamista varten elokuun alussa.

Liike Nyt ilmoitti kesäkuussa päätöksestään pyrkiä puolueeksi. Tuon jälkeen liikkeen nettiparlamenttina tunnetussa verkkoportaalissa on keskusteltu perustettavan puolueen säännöistä ja ohjelmasta.

Keskusteluaika päättyi tällä viikolla. Harkimo kertoo STT:lle, että kommentteja tuli runsaasti. Palaute oli myös hyvin yksityiskohtaista.

Ihmiset ovat muun muassa halunneet tietää, miten tulevan puolueen piirijärjestöt toimisivat ja mikä olisi jäsenmaksu.

– Olemme yrittäneet tehdä modernimman puolueen niin, että meillä ei ole kauhean paljon byrokratiaa siinä, Harkimo sanoo.

Harkimon mukaan Liike Nytin puolueesta ei tule päättävää elintä, vaan nettiparlamentti säilytetään omana yksikkönään.

– Se päättää näistä asioista, ja siksi tämä puolue on vähän niin kuin pakolla tehty, Harkimo sanoo.

Sääntöjen ja ohjelman viimeistelyn jälkeen Liike Nyt aikoo järjestää ympäri maata tapahtumia, joissa kerätään kannattajakortteja. Harkimo toivoo, että tarvittavat 5 000 kannattajakorttia saadaan kerättyä elo-syyskuun aikana.

Kerääjinä toimii Liike Nytin eduskuntavaaleihin osallistuneita ehdokkaita sekä muita aktiiveja. Harkimon mukaan tarmoa riittää.

– Meillä on innokasta porukkaa. Se ongelma on ollut, että vaalien jälkeen oli kauhean paljon innokasta porukkaa, mutta ei ollut oikein mitään, mitä tehdä, kun me valmistelimme tätä puoluehommaa.

Nuoria houkuttelemassa

Liike Nyt vietti niin sanottua puoluepäiväänsä Porin Suomi-Areenassa perjantaina. Aurinkoiseen Raatihuoneenpuistoon oli kerääntynyt runsaasti ihmisiä kuuntelemaan, kun Harkimo puhui lavalla vieraidensa kanssa ajankohtaisista poliittisista aiheista ja liikkeen tulevaisuudesta.

Harkimo kertoi miettineensä monta kertaa sitä, miten nuoria saataisiin enemmän mukaan politiikkaan. Hänen mukaansa poliitikkojen olisi tärkeää olla läsnä niissä sosiaalisen median kanavissa, joissa nuoretkin ovat.

– Ne (nuoret) ovat omissa medioissaan. Ne ovat Instagramissa, ne ovat Snapchatissa ja ne ovat Youtubessa, ja siksi ne ovat vaikeita tavoittaa. Se on ehkä syy, miksi nuoret eivät ole niin innostuneita politiikasta, Harkimo pohti yleisön edessä.

Liike Nytin perustajajäsenen ja eduskuntaryhmän pääsihteerin Karoliina Kähösen mukaan voi koitua vaikeuksia, jos nuoret eivät sitoudu nykyistä paremmin yhteiskuntaan. Hän kertoo, että uuden poliittisen ryhmän luominen on vaatinut rohkeutta.

– Hienoa olla tekemässä jotain aidosti uutta ja etsimässä uusia ratkaisuja, miten tämä yhteiskunta toimisi paremmin, Kähönen sanoi.

Liike Nyt syntyi vaihtoehdoksi puolueille

Kokoomuksesta eronnut Harkimo ja SDP:n entinen puoluesihteeri Mikael Jungner perustivat Liike Nytin viime vuonna yhdessä viiden muun henkilön kanssa. Liikkeen tarkoituksena oli tarjota vaihtoehto perinteisille puolueille ja tehdä politiikkaa uudella tavalla. Yhtenä johtoajatuksena oli nimenomaan toimia puoluejärjestelmän ulkopuolella.

Porissa Harkimo perusteli yleisölle puoluepäätöstä jälleen sillä, että Suomen poliittinen järjestelmä rakentuu puolueiden ympärille.

Hän huomauttaa, että puolueena on huomattavasti helpompi asettaa ehdokkaita vaaleihin, sillä silloin ehdokkaiden taakse ei tarvitse perustaa valitsijayhdistyksiä.

Jos Liike Nyt onnistuu rekisteröitymään puolueeksi, sille avautuu mahdollisuus puoluetukeen, jota maksetaan puolueille eduskuntavaaleissa saatujen kansanedustajapaikkojen mukaan.

Harkimo on Liike Nytin ainoa kansanedustaja.