Liikenne Cygnaeuksenkadulla on poikki: MM-ralleja vastustava mielenosoitus asettui pääkirjaston eteen – katso kuvat

Perinteinen Reclaim the Streets -kadunvaltaustapahtuma on katkaissut liikenteen Jyväskylän Gygaeuksenkadulla. Katu on toistaiseksi suljettuna liikenteeltä Vapaudenkadun ja Kauppakadun väliseltä osuudelta Jyväskylän pääkirjaston edestä.

Kadunvaltaajat aloittivat mielenilmauksensa kello 16.00 Kirkkopuistossa, josta he siirtyivät kulkueena kadulle. Kulkue kulki Kirkkopuistosta reitin Vapaudenkatu - Scandic-hotelli - Kalevankatu - Yliopistonkatu - Väinönkatu - Kauppakatu - Vaasankatu - Vapaudenkatu - Cygnaeuksenkatu.

Paikalla on poliisin mukaan arviolta noin sata ihmistä.

Facebook-tapahtumassaan kadunvaltaajat kertovat toimintansa olevan vastaisku tänään torstaina alkaneille Jyväskylän MM-rallille. He kritisoivat MM-rallia, koska heidän mukaansa se "ryövää kaupunkitilaa ja romantisoi fossiilisen polttoaineen käyttöä".

Lisäksi järjestäjät kertovat Facebookissa, että mielenosoituksen ohessa on tarkoitus viettää perheystävällistä iltaa ja kuunnella musiikkia. Kadunvaltaustapahtuma järjestetään tänä vuonna jo 14. kerran.

Poliisi kertoi Keskisuomalaiselle tällä viikolla, että MM-rallien aikana tapahtuva kadunvaltaus on aiempina vuosina sujunut sopuisasti. Sisä-Suomen poliisin komisario Juha Mäntynen arvioi tiistaina, ettei tänäkään vuonna ole syytä odottaa mitään poikkeuksellista.