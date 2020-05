Liikenneministeri Harakka tyrmää vihreiden avauksen: Joukkoliikenteen koronakorvaus enintään 100 miljoonaa – "Ohisalo on kuukauden myöhässä"

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) esitys suurten kaupunkien joukkoliikennekorvauksista on liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan kuukauden myöhässä.

Vihreiden puheenjohtaja Ohisalo esitti lauantaiaamuna STT:n haastattelussa miljardin euron tukea kuuden suurimman kaupungin joukkoliikenteelle. Ohisalon mukaan summasta puolet käytettäisiin koronaepidemiasta johtuvien lippu- ja verotulojen menetysten korvaamiseen ja toinen puoli raiteisiin ja muuhun joukkoliikenteen kehittämiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön esitys suurten ja keskisuurten kaupunkien joukkoliikenteen menetysten korvauksiksi on Harakan mukaan suuruudeltaan enintään sata miljoonaa euroa. Hän huomauttaa, että sellaisenaankin kyseessä on moninkertainen lisäys vuosittaiseen joukkoliikennetukeen.

– Tämä (sata miljoonaa) oli liikenne- ja viestintäministeriön esitys. Totta kai olen varautunut siihen, että valtiovarainministeriö harvemmin suurentaa sitä, mitä esitetään, Harakka sanoo STT:lle.

– Realismia on se, että korvaus on enintään sitä luokkaa. Siksi on aika turhanaikaista lähteä puhumaan miljardista, kun jokainen euro hyviin ja välttämättömiin liikennehankkeisiin on tiukassa.

Lisäbudjetissa neljä liikennekokonaisuutta

Koronaepidemiasta johtuvan joukkoliikennekorvauksen ohella ensi viikon lisäbudjetissa on Harakan mukaan tarkoitus käsitellä kolme muuta kokonaisuutta. Ne ovat elvytyspaketti nopeasti käynnistettävistä väylähankkeista kaikkialle Suomeen sekä ministeriön omista varoista erillinen tuki teollisten investointien tukemiseksi.

Lisäksi kesken ovat erilliset neuvottelut kuuden suurimman kaupungin kanssa niiden maankäytöstä. Käytännössä kyse on suurten kaupunkien raide- ja tiehankkeista, joihin liittyen on Harakan mukaan "vielä pari isoa kysymystä auki".

– Kaikkeni teen viikonlopunkin aikana, että ratkaisu saadaan aikaan, mutta siinäkin olemme jo kaksi kuukautta sitten lyöneet taloudelliset raamit lukkoon. Joka tapauksessa valtio on varautunut puolen miljardin satsaukseen, joten sitä ei tarvitse erikseen vaatia.

Harakan mukaan hallitus on sopinut näille neljälle paketille yhteiset raamit, jotka ovat olleet neuvottelujen pohjana. Niiden lopullisesta sisällöstä hallitus neuvottelee ensi viikolla, mutta uusille avauksille ei Harakan mukaan tässä vaiheessa ole enää mahdollisuutta.

– Näitä kaikkia on monta viikkoa hallituksen yhdessä sopimien talousraamien puitteissa neuvoteltu, niin tässä vaiheessa on aika hedelmätöntä lähteä puhumaan uusista summista, Harakka sanoo.

– Kaikki nämä ovat yhteenlaskettuina miljardin luokkaa kaikkialle Suomeen osoitettuna elvytysrahana. Lopullinen summa on tässä vielä neuvottelun alla.