Liikenneraivoa Laukaassa, yksisuuntaista väärään suuntaan Jyväskylässä... – kysyimme poliisilta, milloin liikenteessä pitää soittaa hätänumeroon

Liikenteessä näkee usein vilaukselta, kun joku ajaa vaarallisesti, muista piittaamatta. Usein hetki on niin ohikiitävä, että edes rekisterinumeroa ei ehdi nähdä. Pitäisikö silloin soittaa poliisille vai vain sadatella itsekseen?

Kokosimme lukijoilta ja toimituksesta kuusi tosielämän tapausta, jolloin kokija on kysynyt tien päällä itseltään, mitä ihmettä nyt pitäisi tehdä. Kysyimme samaa poliisilta. Sisä-Suomen poliisilaitoksen ylikonstaapeli Mika Toukola vastasi.

1. Täydessä hiekkalastissa oleva rekka tuli tielle ennen Laukaan Tiituspohjan liittymiä. Ajoimme Jyväskylän suuntaan viittäkymppiä. Edessäni oli kaksi autoa, jotka ohittivat rekan. Jälkimmäinen ohittaja jäikin hidastelemaan rekan eteen, varmaankin tahallaan, koska rekka pyrki sen ohi. Kun rekka oli vastaantulijoiden kaistalla, ohitettava lähti kiihdyttämään ja pui nyrkkiä tai näytti keskaria rekan kuljettajalle auton ikkunasta eikä päästänyt rekkaa ohi.

– Tyypillinen liikenneraivotilanne, ja on tuo kyllä edesvastuutonta toimintaa. Tässä ei ehkä kuitenkaan tule suurta vaaratilannetta, jos rekan kuljettaja malttaa pitää päänsä kylmänä eikä tee mitään hölmöä.

– Jos akuuttia vaaratilannetta ei tule, en vielä ehkä tuosta lähtisi soittamaan poliisille. Ainakaan jos rekisterinumeroa ei näe, ei kannata soitella, sillä emme tiedä, mistä autoista on ollut kyse. Jos taas ilmoittaja on saanut ylös molempien rekkarit, meillä on mahdollisuus löytää autoilijat ja keskustella heidän kanssaan.

2. Ajoin letkassa Ysitietä kohti Tamperetta. Takaani tuli roimaa ylinopeutta henkilöauto, joka aggressiivisesti ohitteli jonossa kulkevia autoja, vaikka kaistoilla oli keltaiset sulkuviivat molempiin suuntiin. Vastaantulijat ehtivät väistää tien reunaan. Auto jatkoi tällaista ajoa niin kauan kuin näin. Rekisterinumeroa en saanut ylös.

– Tämä on akuutin ja konkreettisen vaaran aiheuttava tilanne eli kannattaa, ja pitää, soittaa 112:een. Vaikka rekisterinumeroa ei olekaan saanut ylös, ollaan kuitenkin sellaisella tiealueella, että poliisi voi löytää kyseisen auton ja päästä sen etupuolelle. Jos saa ilmoitettua poliisille auton värin tai merkin tai mallin, se auttaa, kun haarukoimme autoja liikennevirrasta. Myös erikoistuntomerkit, kuten pimeä valo, kannattaa ilmoittaa. Myös pienikin osa rekkaria voi auttaa.

– Ilmoitus kannattaa tehdä välittömästi havainnon jälkeen. Näin pystymme hahmottamaan auton kulkua, kun tiedämme nopeudet ja ohittelupaikan. Jos vaikka tapaus sattuu Jämsässä ja auto on matkalla Tampereen suuntaan, partio voi lähteä vastaan Tampereelta, jos resursseja on. Jos emme itse ole ihan kohdilla, ei meidän kannata lähteä ajamaan autoa kiinni.

3. Jyväskyläläisen ruokakaupan parkkipaikalla oli henkilöauto tyhjäkäynnillä. Ratin takana nuokkui mies jotenkin oudosti, pää ratissa. Tuli mieleeni, että onkohan rattijuoppo. Menin kauppaan ja kerroin asiasta myyjälle. Myyjä meni herättämään miestä ja palasi autolta sanoen, että kuljettaja oli ilmeisesti väsynyt. Tämän jälkeen ratissa retkottanut mies ajoi pois. Näin auton ja sen rekisterinumeron hyvin.

– Harmaalla alueella oleva tilanne, että onkohan siellä rattijuoppo vaiko vain väsynyt ihminen. Yleensä kuitenkin kannattaa aina ilmoittaa, jos epäilee rattijuopumusta. Tällaisessa tapauksessa pystyisimme ehkä hahmottamaan kuljettajan mahdollisia liikkeitä auton omistajan osoitteen perusteella.

– Poliisille kannattaa kertoa myös kuskin tuntomerkkejä. Tässä tapauksessa tukea on haettu myyjältä, mutta itsekin voi mennä katsomaan. Jos kuljettaja on sekaisin kuin seinäkello, on paras ottaa avaimet pois – jos vain pystyy ­– ja sitten soittaa poliisi paikalle.

– Missään nimessä ei ole häpeä, jos ilmoittaa rattijuoposta, eikä kuljettaja sitten olekaan sellainen. Usein juopuneeksi epäilty on väsynyt, hän on puhunut ajon aikana kännykkään tai lähettänyt tekstiviestiä, vaikka ei sitä myönnäkään. Nykyään liikenteessä on myös paljon iäkkäitä ihmisiä, joiden ajaminen voi olla epävarmaa sairauden tai sairaskohtauksen vuoksi. Joskus otammekin ajokortin pois ja määräämme lääkärintarkastukseen.

4. Ajoin Jyväskylän Tourulantietä Seppälän suuntaan keskellä arkipäivää. Ajoin juuri kohti Tourulan rampin risteystä, kun näin valojen alkavan vaihtua punaisiksi. Jarruttelin rauhallisesti enkä nähnyt takanani ketään. Juuri kun olin pysähtymässä valoihin ohitseni koukkasi kovaa vauhtia henkilöauto, joka oli lähellä törmätä autoni takakulmaan. Samalla auto koukkasi vaarallisesti viereistä kaistaa samaan suuntaan ajaneen auton eteen ja jatkoi kovaa vauhtia päin punaista. Säikähdin, en ehtinyt nähdä rekkaria.

– Tässä tapauksessa auton löytymisen todennäköisyys on erittäin pieni, sillä ollaan kaupunkialueella. Ei siis kannata soittaa poliisille, kun mitään osumaa autoon ei sattunut. Kaupungissa valitettavasti ajetaan päivittäin päin punaisia. Törkeää toimintaahan tuo on ja vaarakin aiheutuu, mutta tuolla kertaa ei onneksi sattunut osumaan.

5. Arki-iltana vähän seitsemän jälkeen Jyväskylän keskustassa ei ole kovin paljon liikennettä. Lähestyin risteystä, kun yksisuuntaista katua pitkin ajoi auto väärään suuntaan. Se kääntyi eteeni ja jatkoi matkaansa Hannikaisenkadun ja Rantaväylän valtavaan risteykseen ja ajoi siitä pysähtymättä päin punaisia. En nähnyt rekisterinumeroa, mutta auto oli hyvin tunnistettava. Se kuitenkin katosi nopeasti näkyvistä, enkä olisi osannut kertoa, mihin suutaan se jatkoi matkaansa.

– Tämä kannattaa totta kai ilmoittaa heti poliisille. Veikkaisin näillä tiedoilla, että kyseessä on huumekuljettaja. Yksisuuntaista väärään suuntaan ja punaisia päin ajaminen on täysin piittaamatonta toimintaa. Alkoholin vaikutuksen alaisena ajavan ja huumekuskin ero on yleensä siinä, että alkoholia kun ottaa, toiminnassa pysyy jonkinlainen taju. Mutta kun on käytetty huumeita, ei pysty yhtään ennustamaan, mitä tapahtuu. Kaikki on impulsiivista.

– Vaikka ei ole nähnytkään rekisterinumeroa, auton tunnistettavuus voi auttaa paljonkin, sillä poliisi tietää monia seudun huumeihmisten autoja.

6. Tampereen moottoritiellä oli tosi paljon liikennettä ja rajoitus 120 km/t. Yhdessä kohdassa keskellä vasenta kaistaa oli rekan rengas, joka aiheutti pahannäköisiä tilanteita, kun autot yrittivät väistää sitä reunan kautta hiekkaa pöllyttäen tai jarruttamalla. Soitimme Tienkäyttäjän linjalle ja kerroimme, missä kohdassa rengas on.

– Tällaisia ilmoituksia tulee aika paljon. Tässä tapauksessa ilmoitus olisi ollut hyvä tehdä hätäkeskukseen, sillä rengas moottoritiellä aiheuttaa selvän onnettomuusriskin. Sitä ei voi itsekään lähteä hakemaan pois, kun sinne ei voi pysähtyä.

– Joulun jälkeen saimme ilmoituksen, että Vaajakosken moottoritiellä oli kolme joulukuusta. Kävimme hakemassa ne pois. Normaalissa liikennetilanteessa, jossa pystyy pysähtymään, kannattaa tiellä oleva roju poistaa itse. Kovin usein ihmiset eivät valitettavasti kuitenkaan tee niin. Myös tienkäyttäjän linjalle voi soittaa.