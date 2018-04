Liikenneturva vanhemmille: Liikenne ei ole harjoittelupaikka lapselle

Järki käteen. Se on Liikenneturvan ensisijainen neuvo ihmisille, jotka lähtevät liikenteeseen sähköisellä liikkumisvälineellä, oli se sitten skeittilauta tai polkupyörä.

Jalkakäytävällä liikutaan jalankulkijat huomioiden ja jalankulkijoiden nopeudella, sanoo Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

– Kun ollaan jalankulkijoiden parissa, jalankulkija on kuningas.

Valtosen mukaan Liikenneturvassa oltiin huolestuneita siitä, mitä tuleman pitää, kun sähköiset liikkumisvälineet hyväksyttiin tieliikennekäyttöön toissa vuoden alussa.

– Nyt näyttää siltä, että onnettomuuksia ei hirveästi ole tullut eikä mitään selviä, merkittäviä haittoja ole tähän mennessä ollut.

Valtonen suosittelee varsinkin nopeampien laitteiden käyttäjille kypärää sekä polvi-, kyynär- ja rannesuojuksia, kuten muissakin vauhtilajeissa.

Kun lapselleen ostaa uuden liikkumisvälineen, vanhemman pitäisi muistaa, että liikenne ei koskaan ole harjoittelupaikka. Ajoneuvon hallinta pitää opetella alueella, jossa ei ole muuta liikennettä, ja varmistua siitä, että lapsi osaa ja ymmärtää liikennesäännöt sekä asemansa liikenteessä.

– Lapselle voi antaa vapautta sen mukaan kuin lapsi pystyy vastuuta kantamaan.

Laitteen hallinta tärkeää

Yksi kriteeri laitetta valittaessa on sen hallittavuus.

– Kilowatin moottori on niin tehokas, että sillä pääsee kulkemaan aika nopeasti. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että laite on hallittavissa ja että nopeuden säätely on helppo omaksua, Valtonen sanoo.

Kevyitä sähköajoneuvoja koskevat säännöt valaisimista, heijastimista ja äänimerkinantolaitteista on säädetty Trafin määräyksellä, kuten polkupyörienkin vaatimukset. Liikenteessä ajettaessa niitä koskevat muutenkin pääosin samat liikennesäännöt kuin polkupyöriä.

Enimmäispainoraja hyvä pitää muistissa

Johtava asiantuntija Otto Lahti Trafista kehottaa vanhempia miettimään, kuinka painavan ajoneuvon lapselle haluaa antaa käyttöön.

Esimerkiksi ennakkomyynnissä oleva katettu Skandin GoMoto on valmistajan mukaan kevyt sähköajoneuvo, joka on suunniteltu ensisijaisesti maastoreiteillä ja päällystämättömillä teillä ajamiseen. GoMotoa mainostetaan autoiluna ilman autoa, ja valmistajan suosittelema alaikäraja laitteen käytölle on kaksitoista vuotta.

Lahden mukaan Trafi ei voi ottaa kantaa siihen, onko laite mainostetun kaltainen ennen kuin sitä on saatavilla. Hän kuitenkin huomauttaa, että GoMoton painoksi ilmoitetaan 175 kiloa. Kantavuutta liikenteessä jää siten 75 kiloa, koska kevyiden sähköajoneuvojen ja polkupyörien suurin sallittu massa on 250 kiloa.

– Vanhemmat miettivät jo nyt, uskaltaako lapsen antaa ajaa polkupyörällä kouluun tai harrastuksiin. Tämä laite on paljon polkupyörää suurempi ja kulkee kahvaa kääntämällä 25 kilometriä tunnissa, mikä edellyttää liikennetaitoja aivan eri tasolla.