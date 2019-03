Liikenneturvallisuus on parantunut paljon, mutta nämä turvasuositukset eivät vieläkään ole toteutuneet

Moni matkustaa edelleen linja-autossa ilman turvavyötä. Liikenneturvan tekemän kyselyn mukaan vain noin puolet linja-automatkustajista käyttää turvavyötä aina tai lähes aina.

Näin on siitä huolimatta, että turvavöiden käyttöpakko linja-autoissa tuli voimaan jo 13 vuotta sitten, vuonna 2006.

Ei ole sattumaa, että tieliikennelain muutos tehtiin vain kaksi vuotta Konginkankaan bussiturman jälkeen. Turvavöiden käytön lisääminen linja-autoissa oli yksi niistä 17 turvallisuussuosituksesta, jotka Onnettomuustutkimuskeskus (Otkes) antoi tutkittuaan Konginkankaan onnettomuuden taustat.

Turvavyösuositus on myös yksi niistä neljästä, jotka ovat edelleen toteutumatta. Erikoista on se, että suositus ehdittiin jo luokitella toteutuneeksi, mutta tutkittuaan Konginkankaan jälkeen tapahtuneita onnettomuuksia Otkes on muuttanut näkemystään. Vaikka lakimuutos saatiin aikaan, turvavyösuositus ei käytännössä edelleenkään toteudu.

Esimerkiksi viime elokuussa Kuopiossa bussi syöksyi sillalta junaradalle ja neljä ihmistä kuoli. Otkesin johtava tutkija Kai Valonen kertoo, että pian valmistuvassa tutkinnassa on selvinnyt, että vain noin puolet käytti turvavyötä.

– Olemme ottaneet Konginkankaan-aikaisen turvavyösuosituksen uudelleen seurantaan. Emme voi pitää sitä vieläkään toteutuneena.

Tällä hetkellä linja-autoissa on turvavyön käytöstä muistuttavia tarroja ja kuljettajat korostavat asiaa myös kuulutuksissaan. Se ei Valosen mukaan riitä.

– Henkilöautoissa tulee kova ääni, jos on ilman turvavyötä. Linja-autossa voisi vaikka vilkkua valo niin kauan, että turvavyö laitetaan kiinni, hän ehdottaa.

Toinen turvallisuussuositus, joka on edelleen toteutumatta, on kuorma-autojen nopeudenrajoittimien säätäminen ajoneuvokohtaiselle enimmäisnopeudelle 80 km/h. Suositus olisi Valosen mukaan edelleen järkevä, mutta sitä ei oteta käyttöön, koska Suomi ei kilpailusyistä halua poiketa muiden EU-maiden linjasta.

Konginkankaan tutkintaraportissa huomautetaan, että enimmäisnopeuden laskeminen parantaisi liikenneturvallisuutta, lisäisi ajoneuvon hallittavuutta, lyhentäisi jarrutusmatkaa ja pienentäisi törmäysenergiaa.

– On kummallinen tilanne, että nopeusrajoitus on 80 km/h, mutta on yleisesti hyväksyttyä ajaa nopeudenrajoittimen mahdollistamaa 90:tä km/h:ssa. Ylinopeuden ajamisesta on tullut maan tapa.

Enimmäisnopeuden säätämiseen liittyy myös kolmas toteutumatta jäänyt turvallisuussuositus: se, että kuljettajalle voitaisiin ajopiirturin perusteella määrätä rangaistusseuraamus nopeusrajoituksen rikkomisesta. Lainsäädäntö kyllä mahdollistaisi sen, mutta koska kuljettajien oikeusturvasta ei ole takeita, suositusta ei oteta käyttöön.

– Liikenne- ja viestintäministeriö ei vie tätä eteenpäin, koska piirturitietojen mittaustarkkuus vaihtelee, Valonen selventää.

Neljäs toteutumatta jäänyt turvallisuussuositus on valaistuksen lisääminen sellaisille tieosuuksille, joilla on paljon liikennettä tai paljon liittymiä.

– Niin sanotuille korpitaipaleille ei tule valaistusta, vaikka kuinka toivotaan.

Valonen korostaa, että vaikka huomio kohdistuu helposti epäkohtiin, liikenneturvallisuus on parantunut 15 vuodessa todella paljon.

– Vuosien varrella on parannettu paljon pieniä asioita, jotka omalta osaltaan tekevät maailman turvallisemmaksi. Todennäköisyys Konginkankaan-kaltaiselle onnettomuudelle on pienentynyt selvästi, Valonen sanoo.

Konginkankaan onnettomuus oli äärimmäisen traaginen, mutta Valonen huomauttaa, että se myös opetti paljon.

– Jos jotain hyvää tällaisesta onnettomuudesta hakee, niin usein tämän tyyppinen tapaus johtaa turvallisempaan tulevaisuuteen.

Numeroiden valossa tilanne todella on parantunut: vuonna 2004 Suomen tieliikenteessä kuoli 375 ihmistä, viime vuonna peräti 152 vähemmän.