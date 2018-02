Liikenneverkon rahoitusratkaisu eduskuntaryhmien käsissä

Eduskuntaryhmillä on hyväksyttävänä liikenneverkon tulevaisuuden rahoitukseen sorvattu kompromissi, johon on päätynyt liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) johtama työryhmä.

Työryhmästä tihkuneiden tietojen mukaan poukkoilevan budjettirahoituksen tilalle on tulossa malli, jolla rahoitus on pidemmälle aikavälille ennustettavampaa.

Parlamentaarisessa eli kaikkien eduskuntapuolueiden yhteisessä työryhmässä on neuvoteltu ratkaisua nykyisen budjettirahoituksen ja erilaisten yhtiömallien välillä. Lisäksi työryhmässä on keskusteltu tietulleista ja muista käyttäjämaksuista, joihin suurin osa puolueista on suhtautunut penseästi.