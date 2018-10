Takavuosina jokaisesta kirkonkylästä löytyi keltainen tiehöylä, jolla kunnostettiin sorateitä. Traktorilanat ja kuorma-autojen alustalanat ovat kuitenkin ajaneet tiehöylien ohi. Liikennevirasto aikoo tutkia tiehöylien ja muiden sorateiden kunnossapitoon käytettävien laitteiden käyttöä.

– Päätavoite on tutkia eri laitteiden soveltuvuutta eri tyyppisiin tehtäviin, kertoo väylänpidon toimialajohtaja Jukka Karjalainen Liikennevirastosta ja jatkaa:

– Tien ylläpidossa on hyvin eri tyyppisiä tehtäviä. Puhutaan kevätmuokkauksesta, jossa tie muotoillaan muotoonsa eli tehdään kallistukset. Kesän aikana tehdään kevyempää lanausta ja syksyllä on omia toimenpiteitä. Latteiden kilpailukyky on erilainen eri tehtävissä ja nyt niistä ei ole tutkimustietoa.

Karjalaisen mukaan projektisuunnitelma valmistuu talven aikana ja testit tehdään ensi vuonna todennäköisesti Pohjois-Karjalassa.

Pakkastalvet lyhentyneet

Tiehöylien paluun puolesta puhunut kansanedustaja Hannu Hoskonen (kesk.) kertoo, että puutavarakuljetukset ovat kasvaneet ja lähes kaikki metsästä lähtevä puu lähtee kumipyörillä soratieltä. Sorateiden heikentynyt kantavuus kuitenkin rajoittaa metsäteollisuuden puuhuoltoa.

Hoskonen jatkaa, että ilmastonmuutos näkyy teiden kunnossa. Pakkastalvet ovat lyhentyneet, mikä heikentää teiden routasuojausta.

– Toiseksi tukkirekkojen painot ovat nousseet 40 000 tonnista 70 000 tonniin, mikä aiheuttaa ylimääräistä rasitusta teiden rungoille.

"Se vaatii tiehöylän käyttöä"

Hoskosen mukaan sorateiden hoitoon ei tarvita välttämättä kovin paljon lisää rahaa. Avainasemassa on oikea hoitotapa.

– Se vaatii tiehöylän käyttöä sekä syksyllä että keväällä.

Hoskosen mukaan ongelmana on se, että sorateiden kupera muoto on menetetty, kun tiehöylää ei ole käytetty vuosiin. Vesi jää tien runkoon, joten tie pehmenee ja sen kantavuus häviää.

– Tien muoto pitää saada palautettua ja se ei onnistu traktorilanoilla. Siihen tarvitaan tiehöylää.

Hoskosen mukaan tiehöylä on hieman kalliimpi kuin raskas traktorilana, mutta tiehöylä pystyy muotoilemaan tien oikeaan muotoon ja nostamaan reunoille valuneen murskeen takaisin. Murske on monessa paikassa jo valmiina tien reunoilla, joten sitä ei tarvitse ajaa lisää.

Raha ratkaisee

Karjalainen arvioi, että tiehöylän käyttö on vähentynyt, koska se ei ole ilmeisesti urakoitsijoiden mielestä riittävän kilpailukykyinen.

– Urakoitsija valitsee itse, käyttääkö hän tiehöylää, traktorilanaa vai kuorma-auton alustalanaa.

Suomessa on noin 78 000 kilometriä maantietä, josta sorateiden osuus on noin 27 000 kilometriä.

– Puhutaan todella merkittävästä osasta Suomen maantieverkkoa, Karjalainen sanoo.

Karjalainen arvioi, että tiehöylä sopii hyvin tiettyjen teiden kunnostukseen ja se voi olla edullinen ratkaisu. Jos tie on levinnyt ja ojissa on käyttökelpoista materiaalia, tiehöylällä pystytään nostamaan soraa ja mursketta tielle, mikä vähentää tuontitarvetta.

Karjalainen jatkaa, etteivät tiehöylät yksin kuitenkaan ratkaise sorateiden ongelmia. Siihen tarvitaan lisää rahaa.

Kallis laite seisoo

Työpäällikkö Markku Manninen Savon Kuljetus Oy:stä kertoo, että tehokkaat traktorit ja kehittyneet alaterät ovat syrjäyttäneet kalliit tiehöylät, joiden käyttöaste on pieni, 30 prosenttia. Kallis laite seisoo suurimman osan ajasta.

– Sorateiden hoidossa traktorilana on yleisin väline. Traktori on edullisempi ja monipuolisempi kuin tiehöylä. Traktorilla tehdään muitakin töitä, Manninen kertoo.

Manninen jatkaa, että Savon Kuljetus Oy:llä on kolme tiehöylää, joita käytetään lähinnä sorateiden kevätmuokkaukseen.