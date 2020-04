Liikenteen rajoitukset jatkuvat sisä- ja ulkorajoilla 13. toukokuuta asti – laivojen henkilöliikenne moniin lähimaihin päättymässä lauantaista alkaen

Hallitus on päättänyt aiemmin ilmoitetun mukaisesti jatkaa liikenteen rajoituksia sisä- ja ulkorajoilla 13. toukokuuta asti.

Lisäksi maahantulijoiden karanteenimääräyksiä tiukennetaan. Pääsääntönä on, että kaikki sisärajojen yli Suomeen saapuvat henkilöt ovat Suomessa oleskelunsa aikana velvollisia pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan.

Asiasta kertoi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) hallituksen tiedotustilaisuudessa tiistaiaamuna.

– Karanteenin omaiset olosuhteet tarkoittavat, että maahan saapuvan henkilön on oltava kotona, hotellissa tai muussa majoituksessa 14 vuorokautta ilman lähikontakteja muihin ihmisiin, Ohisalo sanoi.

– Käytännössä siis ruokakaupassa ei käytäisi, apteekissa ei käytäisi, jos ei aivan pakko ja välttämätöntä ole. Joukkoliikennettä ei käytettäisi, hän lisäsi.

Ruotsin ja Norjan puolella työssä käyvien suomalaisten tulee olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa heidän ollessaan Suomen alueella. Ruotsista tai Norjasta Suomeen tulevien työntekijöiden tulee olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa mahdollisuuksien mukaan ja toimia samoin niin Suomessa kuin kotona olleessaan.

Karanteenimääräysten osalta poikkeuksena ovat välttämättömät ensihoidon ja pelastustoimen henkilöstön rajanylitykset ja tavaraliikenteen kuljetushenkilöstö. Heidän ei tarvitse olla karanteenin omaisissa olosuhteissa.

Tarkoituksenmukaista olisi ministerin mukaan se, että työt voitaisiin järjestää niin, ettei rajanylityksiä tarvitsisi tehdä päivittäin. Tätä ajatellen työnantajia kehotetaan selvittämään keinoja vähentää työntekijän liikkumista rajan yli. Yksi keino tähän voisi olla työntekijän majoittaminen työssäkäyntipaikkakunnalla.

Karanteeni ei koske kaikkia rajanylityksiä

Hallitus kertoi viime viikolla, että työmatkaliikennettä pohjois- ja länsirajalla joudutaan mahdollisesti rajoittamaan, jotta muista maista ei kulkeutuisi koronavirusta Suomeen. Uusien päätösten perusteella rajoja ei olla kuitenkaan kokonaan sulkemassa. Ohisalon mukaan huoltovarmuuden kannalta olennaisten alojen työntekijöiden pitää päästä töihin niin Suomeen kuin Ruotsiin rajan yli.

Ruotsi ja Norja ovat suhtautuneet kriittisesti siihen, että työmatkaliikennettä Lapissa rajoitettaisiin.

– Suomen hallitus on kuunnellut Ruotsin hallitusta. Olisi hyvin vaikea Ruotsille ylläpitää terveydenhoitoa Ruotsin pohjoisosissa ilman suomalaisia työntekijöitä, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoi tiedotustilaisuudessa.

Liikennemäärät Ruotsin ja Norjan rajoilla ovat vähentyneet 95 prosenttia, Ohisalo kertoi. Hänen mukaansa noin 80–90 prosenttia liikenteestä on tavaraliikennettä.

Suomi seuraa tautilanteen kehitystä tarkasti ja on valmistautunut tarvittaessa edelleen rajoittamaan rajaliikennettä.

Tällä hetkellä paluuliikenne Suomeen sekä paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-maihin tai niiden kautta on edelleen mahdollista, Ohisalo kertoo.

Ulkomailta saapuvien henkilöiden tilanne selvitetään rajalla lomakkeen avulla rajatarkastuksen jälkeen. Henkilö ohjataan näiden tietojen perusteella joko omatoimisesti eteenpäin tai viranomaisen avun piiriin. Oireilevat ihmiset ohjataan saman tien näytteenottoon.

– Epidemian leviäminen on todella hidastunut, ja tämä on hyvä viesti. Todella moni on jo tehnyt osansa ja ottanut tämän taudin erittäin vakavasti ja haluan siitä jokaista kiittää, Ohisalo sanoi.

Laivojen matkustajaliikenne jäihin

Uutena liikenteen rajoittamiseen liittyvänä toimena hallitus suosittaa laivayhtiöitä lopettamaan henkilöliikenteen lipunmyynnin Suomesta Ruotsiin, Viroon ja Saksaan 11. huhtikuuta alkaen. Suositus on voimassa 13. toukokuuta asti. Suositus ei koske tavara- ja rahtiliikennettä.

Henkilöliikenne laivoilla Ahvenanmaalta manner-Suomeen on yhä mahdollista. Välttämätön ja perusteltu lentoliikenne Maarianhaminaan Tukholmasta, Helsingistä ja Turusta on myös sallittua.

Välttämätöntä liikennettä ovat esimerkiksi terveydenhuoltoon ja huoltovarmuuteen liittyvät tehtävät. Hallitus velvoittaa sosiaali- ja terveysministeriötä huolehtimaan Ahvenanmaan sairaalan toiminnan turvaamisesta.

– Ahvenanmaan sairaalassa tullaan näkemään enemmän lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa manner-Suomesta muutaman viikon tästä eteenpäin, Anna-Maja Henriksson sanoi.

Sen sijaan Ruotsista tulevan lääkäri- ja hoitohenkilökunnan on vietettävä kaksi viikkoa karanteenissa ennen Ahvenanmaalla työskentelyä.

Kiinassa ja Koreassa työtä huoltovarmuushankintojen eteen

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan ministeriöllä on tiedossa ulkomailla noin 2 000 suomalaista matkailijaa, jotka etsivät pääsyä Suomeen. Suurimmat ryhmät ovat Espanjassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa ja Thaimaassa.

Ulkoministeriö on tarvittaessa järjestänyt kotiutuslentoja niitä tarvitseville. Lentoja on tehty Portugalista, Kyprokselta, Kuubasta ja Intiasta. Seuraava lento lähtee myöhemmin tänään Yhdistyneiden arabiemiraattien Dubaista.

– Olemme olleet hyvin kiitollisia muille Pohjoismaille ja muille EU-maille, jotka ovat tuoneet Suomen kansalaisia omilla kotiutuslennoillaan, Haavisto lisäsi.

Haaviston mukaan Pekingin ja Soulin suurlähetystöt ovat työskennelleet huoltovarmuushankintojen eteen.

– Näistä varmasti hyviä uutisia on odotettavissa.

Lisäksi ulkoministeri kertoi, että Ukrainan kanssa on käyty keskusteluja maatalouden kausityöntekijöistä.

Uudenmaan liikkumisrajoitukset poistolistan kärjessä

Tiedotustilaisuudessa nousi esille myös kysymys liikkumisrajoituksista Uudenmaan ja naapurimaakuntien välillä. Sisäministeri Ohisalo sanoi, että kyseessä olisi mahdollisesti ensimmäinen purettavista rajoituksista.

– On tekeillä exit-strategia siitä, kuinka lähdemme purkamaan [koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi säädettyjä] toimia, ja tämä lienee niistä ensimmäinen, jota voimme tarkastella, Ohisalo sanoi.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kuitenkin täsmensi, että hallitus ei ole vielä päättänyt Uudenmaan liikkumisrajoituksen poistamisesta.

Ohisalo huomautti, että Uudenmaan rajalla tehtävä valvonta vaatii satojen poliisien ja varusmiesten työpanosta päivittäin, ja kyseisen resurssin parasta käyttöä tulee punnita. Lisäksi hän sanoi, että liikkumisrajoitus Uudenmaan ja naapurimaakuntien välillä menettäisi merkityksensä, jos tautitilanne pahenisi myös muualla maassa.