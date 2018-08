"Liikenteen verotuksen pitää kokonaan siirtyä ostamisen verotuksesta päästöjen verotukseen" – kokoomus julkisti keskustelunavauksen ympäristöohjelmastaan

Vihreät haluaa ilmastonmuutoksen torjunnasta kevään eduskuntavaalien keskeisen teeman.

– Kansalaisilla on oikeus tietää, millaisia tavoitteita eri puolueet ajavat ja mihin ne ovat valmiita sitoutumaan. Vihreät haastaa kaikki puolueet kertomaan, mitä konkreettista ne ovat valmiita tekemään, vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto sanoi medialle Kouvolassa, jonne puolueen eduskuntaryhmä on kerääntynyt kesäkokoukseensa.

Vihreiden tavoitteena on nopea, seuraavan parin vuosikymmenen aikana tapahtuva luopuminen fossiilisista polttoaineista. Puolue esimerkiksi ehdottaa veroa lentämiselle, vaatii satsauksia nopeisiin juniin ja raideliikenteeseen sekä luopuisi polttomoottorikäyttöisten uusien henkilöautojen myynnistä vuoteen 2030 mennessä, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen luettelee. Sähköautojen yleistymistä voisi tukea verovapaudella ja latauspaikkoja lisäämällä.

– Öljylämmitys voitaisiin uusissa rakennuksissa kieltää nyt heti, hän sanoo.

Vihreiden mukaan fossiilisista polttoaineista tulee luopua vähitellen niin, että kivihiilen, polttoturpeen ja polttoöljyn käyttö loppuu seuraavalla vuosikymmenellä ja maakaasusta voidaan luopua 2030-luvulla.

– Tämä onnistuu, jos nykyistä ilmastolakia vahvistetaan asettamalla päämääriä, joiden jälkeen fossiilisten energianlähteiden käyttö on Suomessa kiellettyä, Aalto linjaa.

"Varmasti myös lomailutottumuksia pitää muuttaa"

Vihreiden mukaan poikkeuksellisen lämmin ja kuiva kesä on saanut muutkin puolueet puhumaan ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta, mutta toimet ja päätökset puuttuvat vielä.

– Suomi on monella tapaa tienhaarassa, ja sen tämä kulunut hellekesä on näyttänyt monelle. Kesä tulipaloineen ja sinilevälauttoineen on näyttänyt ilmastonmuutoksen todelliset kasvot, Aalto sanoi medialle Kouvolassa.

Vaikka yksilöidenkin valinnoilla on osansa, on ilmastonmuutoksen torjunta Aallon mukaan vahvasti valtion vastuulla. Vihreiden mukaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä tuetaan nyt miljardilla eurolla vuodessa esimerkiksi verotukina.

– Samaan aikaan uusiutuvan energian hankkeisiin laitetaan 300 miljoonaa euroa. Tässä on ristiriita. Vastuu on valtion lainsäädännöllä, valtion verotuksella, sen budjetilla ja investoinneilla, Aalto sanoo STT:lle.

Fossiilisten polttoaineiden tukien alasajon tulisi vihreiden mukaan alkaa jo nykyisen hallituksen aikana tänä syksynä. Siirtymäaika voisi olla kymmenen vuotta, mikä antaisi eri toimijoille aikaa sopeutua.

– Kaikkein kalleimmaksi tulee se, jos ei tehdä yhtään mitään. Ilmastonmuutos on valtava uhka elinkeinoille ja taloudelle yleisesti, Aalto muistutti mediatilaisuudessa.

Aallon mukaan lainsäädännöllä ja verotuksella voidaan vaikuttaa niin, että ilmastonmuutoksen vastainen työ näkyy arjessa uusina liikkumisen ja kuluttamisen tapoina, esimerkiksi jakamistaloutena. Mutta arkea on myös muutettava, myönnetään vihreissäkin.

– Kyllä se vaatii esimerkiksi, että syödään enemmän kasvisruokaa ja mietitään kulutustottumuksia. Lentomatkailu on lisääntynyt valtavasti, nimenomaan lomalennot, joten varmasti myös lomailutottumuksia pitää muuttaa, Krista Mikkonen listaa.

"On niitä välineitä, joilla itse voi vaikuttaa"

Monin paikoin samoista äänestäjistä vihreiden kanssa kisaava kokoomus julkisti keskiviikkona puolestaan keskustelunavauksen kokoomuksen ympäristöohjelman rungoksi.

Kokoomuksen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja ympäristön säilyttäminen tuleville sukupolville lähtee siitä, että jokainen ihminen kantaa vastuuta, mutta on myös edellytykset kantaa vastuuta.

– On niitä välineitä, joilla itse voi vaikuttaa. Omilla valinnoillaan siihen, että meidän ympäristö kestää ja ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön pystyy osallistumaan, Orpo sanoi.

Keskusteluavausta esitelleen sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan kokoomus lähtee avauksessaan siitä, että liikenteen verotuksen pitää kokonaan siirtyä omistamisen, ostamisen verotuksesta päästöjen verotukseen.

– Sillä tavalla, että viimeistään 2030-luvulla suomalaiselle on edullisempaa valita uutta autoa ostaessaan sähkö-, biokaasu- tai vetyauto muu kuin polttomoottoriauto. Silloin meidän täytyy näyttää sitä suuntaa jälleen kerran jo nyt, Mykkänen sanoi.

Linjaus turpeen voimalaitoskäytön lopettamisesta 2030-luvun aikana

Mykkäsen mukaan pitää myös uskaltaa linjata, että turpeen ja maakaasun voimalaitoskäyttö päättyy 2030-luvun aikana.

– Ensisijainen ohjauskeino siihen on päästöhinnoittelu. Silloin meidän lämmityspolttoaineiden veroissa voidaan esimerkiksi tehdä määrätietoinen ohjelma, jonka kerrankin pitäisi ulottua 5–10 vuotta eteenpäin, jossa toimijat näkevät, että koko ajan tulee kalliimmaksi käyttää näitä polttoaineita ja vastaavasti edullisemmaksi kehittää ihan muunlaisia lämmön- ja sähköntuotantotapoja, Mykkänen sanoi.