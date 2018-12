Liisa Hyssälä Ykkösaamussa: Sosiaaliturvauudistus on mahdotonta toteuttaa kerralla

Sitran vanhempi neuvonantaja, Kelan entinen pääjohtaja Liisa Hyssälä pitää sosiaaliturvauudistuksen toteuttamista kerralla mahdottomana.

Hyssälä totesi lauantaina Ylen Ykkösaamussa, että uudistuksen toteuttaminen pätkittäin olisi hyvä ja realistinen asia, mutta muuten hän ei näe uudistusta mahdollisena. Seuraavan hallituksen odotetaan käynnistävän sosiaaliturvauudistuksen.

– Minun pitäisi olla optimisti, mutta siihen en kykene. Se on erittäin suuri uudistus ja kun toimijoita on niin paljon, siinä on vaikeusastetta potenssiin kymmenen verrattuna sote-uudistukseen, Hyssälä totesi Ykkösaamussa.

Hyssälä kertoi olleensa valtioneuvostossa vetämässä päivän ajan asumistukeen liittyvää työpajaa.

– Pöydän ympärillä oli asumistuen eri osapuolia. Sen päivän jälkeen olin aivan vakuuttunut, ettei tule mitään. Kukaan ei halunnut muuttaa mitään, Hyssälä totesi.

Hyssälän mukaan hänelle syntyi vaikutelma, ettei kukaan osapuoli ollut valmis luopumaan omista eduistaan uudistuksen eteen.

– Siitä teen sen yksinkertaisen johtopäätöksen, että sosiaaliturvan puolella on luopujia niin paljon, että se uudistus on mahdoton, Hyssälä sanoi.

Hän muistutti, että uudistuksen toteuttaminen vaatii luopumista jostain, koska Suomen ikärakenteen vuoksi lisää rahaa ei ole jaettavana.

– Meillä ei vaan niitä veronmaksajia yksinkertaisesti ole. Nyt pitäisi antaa siihen yhteiseen kassan, Hyssälä sanoi.

Pitkäaikainen sitoutuminen päätöksiin puuttuu

Liisa Hyssälä otti Ykkösaamussa kantaa myös puolueiden päätöksentekotapaan. Hyssälän mukaan pitkäaikainen, hallituskaudet ylittävä sitoutuminen uudistuksiin puuttuu.

– Nyt puuttuu laajakantoinen ohjelmatyö puolueista, mutta puuttuu myös sellaista visionäärisyyttä ja sitoutumista usean vaalikauden tavoitteisiin, Hyssälä sanoi.

Hänen mielestään nykyinen aika on lyhytjänteistä, hektistä ja näköalatonta.

– Suuria johtajia kaipaa tämä maa, Hyssälä totesi Ykkösaamussa.

Liisa Hyssälä oli Kelan pääjohtaja vuosina 2010–2016. Sitä ennen hän teki pitkän uran poliitikkona keskustassa ja toimi esimerkiksi sosiaali- ja terveysministerinä sekä peruspalveluministerinä.