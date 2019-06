Liito-oravan asema on Suomessa vaarantunut, mutta Jyväskylässä lajin elinolosuhteet on turvattu

Liito-oravan elinvoimaisuus on onnistuttu turvaamaan Jyväskylässä hyvin asemakaavoituksella. Asia selvisi kaupungin hankkeessa, jossa on kartoitettu liito-oravien elinympäristöjä.

Hankkeessa tarkasteltiin yhteensä 98 hehtaaria ympäri Jyväskylää esimerkiksi Palokan, Keljon, Huhtasuon ja Mannilan alueilla. Näillä alueilla liito-oravien elinympäristöt on otettu huomioon asemakaavoissa suojelumerkinnöillä ja -määräyksillä.

– Kymmenestä kohteesta liito-orava löytyi elinvoimaisena yhdeksältä alueelta. Kaijanlammelta ei tänä vuonna havaintoja tehty, mutta on mahdollista, että alue on liito-oravien käytössä taas ensi vuonna, kertoo hankkeessa biologina toimiva Anni Mäkelä Jyväskylän kaupungilta.

Hankkeen kautta tunnistettu liito-oravan elinympäristöverkosto toimii pohjana sille, miten laji otetaan jatkossakin huomioon maankäytön suunnittelussa. Lisäksi lajin selviytymismahdollisuuksia lisätään esimerkiksi puuistutuksilla, jotka tarjoavat liito-oraville kulkuyhteyksiä.

Syksyllä asennetaan puolestaan pönttöjä, jotta eläimet saisivat lisää pesäpaikkoja. Pöntötyskohteita ovat Jyskänvuori, Ylistönmäki ja Ristonmaa, Kotalamminmäki, Jääskelä, Kangasvuori, Halssilanmäki sekä Seminaarinmäki.

– Liito-oravat pesivät linnunpönttöjen lisäksi usein tikkojen haapoihin tekemissä koloissa, oravien vanhoissa risupesissä ja joskus jopa rakennusten kattorakenteissa, Mäkelä kertoo.

Vuonna 2021 liito-oravista aiotaan kerätä tietoa seuraamalla satelliittipannoitettuja yksilöitä.

Kuusivuotisen hankkeen aikana liito-oravaa tehdään myös kaupunkilaisille tutuksi esimerkiksi yleisöluentojen ja liito-oravakävelyiden kautta.

Suomen Nisäkästieteellisen seuran kokoama työryhmä teetti tänä vuonna Suomen lajiston uhanalaisuusarvioinnin, jossa liito-orava määriteltiin vaarantuneiden lajien luokkaan. Edellisessä vuonna 2015 toteutetussa arvioinnissa liito-orava oli määritelty silmälläpidettäväksi lajiksi. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan liito-oravaa tavataan Euroopan unionin alueella vain Suomessa ja Virossa.

Mäkelän mukaan liito-oravan tarkkoja yksilömääriä mielekkäämpää on seurata kannan kehitystä.

– Hankkeen tuloksien perusteella liito-orava on tällä hetkellä Jyväskylän kaupunkimetsissä elinvoimainen, mutta koko Suomessa kannan kehitys on laskeva, hän sanoo.

Suurimmat uhat liito-oravalle ovat elinympäristön väheneminen ja pirstoutuminen. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan laji viihtyy lehtipuuvaltaisessa havumetsässä, jossa puut ovat suhteellisen vanhoja sekä kasvavat väljästi.

Liito-orava on noin tavallisen oravan kokoinen, mutta se on harmaan sävyinen. Koska se on yöeläin, sillä on isot, hämäränäköön sopeutuneet silmät. Liitopoimujen avulla eläin voi liitää puusta toiseen.