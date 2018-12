Liito-oravia on nähty jopa Jyväskylän yläkaupungilla: Yksi kiipesi Vaasankadulla pitkin seinää

Liito-orava on alkanut sopeutua kaupunkiolosuhteisiin. Liito-oravien kannat taantuvat metsätalousalueilla, mutta kaupungeissa kannat vakiintuvat. Jyväskylään liito-oravat ovat jo asettuneet pysyvästi, mutta nyt ne etsivät uusia sopivia elinalueita jopa Helsingistä.

Urbaani elämä kiinnostaa liito-oravia, koska kaupungista löytyy lehtipuita ja pesäpaikkoja kuten oravien risupesiä, vanhoja kolopuita ja rakennuksia. Tehometsätalous on heikentänyt syrjäseutujen liito-oravien elinolosuhteita vähentämällä sekapuustoisuutta ja lehtipuiden määrää.

Cityliito-oravien ei tarvitse myöskään pelätä saalistavia petoja maalaisserkkujensa tavoin.

Jyväskylän kaupunki on mukana tänä syksynä alkaneessa liito-orava-LIFE-hankkeessa, joka kestää yli kuusi vuotta.

Hankkeessa turvataan liito-oravien pesä- ja ruokailupaikkojen lisäksi puustoiset kulkuyhteydet paikalta toiselle. Yksittäisillä hyvin sijoitetuilla puilla voi olla liito-oravan elinpiirin kannalta ratkaiseva merkitys.

­– Liito-orava on kauhean kömpelö laji. Se ei kipitä pitkää matkaa maassa kuten tavallinen orava, kertoo Jyväskylässä hanketta koordinoiva kaavoitusbiologi Anne Laita.

Yksi liito-oravahankkeen toimista onkin istuttaa Tikanväylän varrelle puita vuonna 2020, jotta liito-oravat pystyvät liitämään tien yli.

Hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelu, ja lähes 9 miljoonan rahoitus saadaan Euroopan unionilta. Jyväskylän lisäksi mukana ovat Espoo ja Kuopio sekä metsä- ja luonnonsuojelualan toimijoita Suomesta ja Virosta.

Suojeluhankkeessa Ylistönrinteen luonnonsuojelualueen tuntumaan ja kuudelle muulle alueelle laitetaan liito-oraville pönttöjä. Ensi vuoden syksyllä asennettavat pöntöt aiotaan sijoittaa lähelle kouluja ja päiväkoteja, jotta lapset pääsevät tutustumaan liito-oravan suojeluun.

Pönttöjä varten suunnitteilla on hankkia web-kameroita, joilla voidaan seurata liito-oravien elämää. Videoita saatetaan käyttää myös myöhemmin aloitettavassa ympäristökasvatuksessa. Päiväkotien ja koulujen kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi kaikille kaupunkilaisille on luvassa yleisöluento ja valokuvanäyttely.

Jyväskylässä liito-oravia voi nähdä keskellä kaupunkia esimerkiksi Seminaarinmäellä. Laita on kuullut tapauksista, joissa liito-orava on kiivennyt pitkin Vaasankadun kerrostalon rapattua seinää. Hän epäileekin, että liito-oravalla on pesä kerrostalon rakenteissa.

Liito-oravia on nähty myös Lounais- ja Vellamonpuistossa sekä Vehkalammen ympäristössä. Lisää tietoa liito-oravien elinympäristöistä Jyväskylässä kerääntynyt pikkuhiljaa kaavoitusten yhteydessä.

Laita kertoo, että lähes kaikille asemakaava-alueille, joissa on puustoa, tehdään liito-oravaselvitys. Kaava-alueelta kartoitetaan liito-oravan reviirin ydinalue, joka säästetään suojelumääräyksellä viheralueeksi. Pesä- ja ravintopuut ja niitä suojaavat puut pitää säilyttää ja kulkuyhteydet huomioida, ettei liito-oravat jää eristyksiin.

– Julkisuudessa on sellainen kuva, että liito-oravat ja kaupungin kehitys olisivat suuressa ristiriidassa, mutta mielestäni täällä suhde ei ole näyttäytynyt mitenkään ongelmallisena. Jos selvitykset tehdään kaavoitushankkeissa hyvissä ajoin, ei yllätyksiä tule, Laita muistuttaa.