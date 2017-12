Liki 15 000 asiakasta ilman sähköä itäisessä Suomessa

Tykkylumen aiheuttamat sähkökatkot piinaavat edelleen Pohjois-Karjalaa. Kello 11:n aikaan sähköttä oli PKS Sähkönsiirron alueella yli 10 000 asiakasta.

– Koko yö on korjattu vikoja, tosin hieman pienemmällä miehityksellä. Aamusta lähtien olemme olleet liikkeellä suuremmalla miehityksellä, kertoi suurhäiriöjohtaja Matti Pesonen PKS Sähkönsiirrosta.

Yöllä vikojen määrää saatiin hänen mukaansa jo pienennettyä, mutta aamulla niitä alkoi tulla lisää. Vikoja on tullut ilmi myös aikaisempien alueiden lisäksi myös esimerkiksi Lieksan suunnalta.

Helikopterit ihmisten avuksi

Sähkövikoja on Pohjois-Karjalassa korjaamassa noin 170 työntekijää. Oman väen lisäksi PKS Sähkönsiirto on hankkinut apua myös ulkopuolelta.

– Meillä on ollut urakoitsijoita muualta Suomesta, ja niitä tulee tänä päivänä vielä lisää, Pesonen kertoo.

Ihmistyövoiman lisäksi käytössä on kaksi helikopteria, joilla paikannetaan vikapaikkoja. Yksi helikopteri on puolestaan varustettu raivaussahalla.

– Lisäksi tulossa on helikopteri, jossa on lumen pudotukseen tarkoitettu paalu. Ikävä asia on, että helikopterien lentomahdollisuudet ovat säiden varassa, eli ne tarvitsevat riittävän näkyvyyden, jotta niillä on turvallista lentää.

Hankalimmilla alueilla joillakin asiakkailla sähkökatkos on kestänyt jo useita kymmeniä tunteja.

Asiakkaita neuvotaan varaamaan vettä

Sääennusteiden mukaan tykkylumen aiheuttama häiriötilanne saattaa jatkua vuodenvaihteen yli. PKS Sähkönsiirto neuvookin asiakkaita varaamaan riittävästi vettä ja muita tarvikkeita kotiin. Varautumisohjeita löytyy osoitteesta www.pks.fi.

Sähkönkäyttäjä on oikeutettu vakiokorvaukseen, kun sähkökatkos on yhtäjaksoisesti kestänyt yli 12 tuntia. Korvaus maksetaan jälkikäteen automaattisesti, eli sitä ei tarvitse erikseen hakea.

PKS Sähkönsiirto muistuttaa, ettei johdoille kallistuneita puita saa poistaa omin voimin, vaan niistä on ilmoitettava sähköpostilla osoitteeseen vikapaikka@pks.fi tai soitettava asiakaspalveluun 013 2663 100.

Vikatilannetta voi seurata myös Katkot-palvelusta osoitteesta katkot.pks.fi.

Tarvittaessa muut operaattorit auttavat 112-puheluissa

Hätänumeroon 112 kannattaa yrittää ottaa yhteyttä, vaikka puhelimen operaattori näyttäisi, ettei verkkoa olisi. Hätänumero nimittäin yhdistyy tarvittaessa muiden operaattoreiden kautta, mikäli oman operaattorin yhteydet ovat alhaalla, kertoo Pohjois-Karjalan pelastuslaitos.

Jos hätänumeroon ei saa yhteyttä Ilomantsin, Kiihtelysvaaran, Enon, Lieksan, Nurmeksen, Juuan tai Tuupovaaran alueilla, niin ihmisiä kehotetaan käymään paikallisilla paloasemilla, joissa on nostettu jatkuva valmius ainakin tähän iltapäivään asti.

Jos Uimaharjun alueella ei saa yhteyttä puhelimitse hätäkeskukseen, voi käydä tekemässä ilmoituksen Uimaharjun tehtaan portilla, josta saa hälytettyä pelastuslaitoksen avuksi, pelastuslaitos neuvoo.

Tilannetta päivitetty klo 12.01.