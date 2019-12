Lindtman ja Marin kirjoittivat avoimet kirjeet SDP:n jäsenille ennen illan kokousta – lue tästä

Pääministerin paikkaa tavoittelevat SDP:n Antti Lindtman ja Sanna Marin ovat kirjoittaneet avoimet kirjeet SDP:n jäsenille. Kirjeet julkaistiin SDP:n verkkosivuilla sunnuntaina.

Lindtman kirjoittaa taustastaan vantaalaislähiöiden kasvattina ja miten hän oppi lapsuudessa, että kaveria ei jätetä.

Hän kirjoittaa myös haluavansa olla hyvä isä pienelle lapselleen, eikä aio pyhittää kaikkia arki-iltojaan politiikalle.

Lindtman korostaa paineensieto- ja yhteistyökykyään ja toteaa, että Suomi on saatava vakauden tielle. Konkreettisena tavoitteena hän mainitsee hiilivapaan yhteiskunnan.

Marin kirjoittaa olevansa kiitollinen siitä, miten yhteiskunta on häntä tukenut vaikeinakin aikoina.

Hän muistuttaa toimineensa viime eduskuntavaalien alla puolueen puheenjohtajana Antti Rinteen jouduttua sairauslomalle. Hän kirjoittaa saaneensa vaikeana hetkenä koko kentän täyden tuen, jonka avulla puolue onnistui yhdessä.

Marinin mukaan sosialidemokraateille keskeisintä on jatkaa työtä tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseksi.

SDP:n puoluevaltuusto kokoontuu kello 17.30 päättämään pääministeriehdokkaasta.

Lue alta Lindtmanin ja Marinin kirjeet kokonaisuudessaan.

Antti Lindtmanin kirje SDP:n jäsenille

Ystävät,

Askelien suunta on selvä, matka alkakoon. Vaikka matka olisi pitkä ja haastavakin, olen valmis. Otan mukaani kaiken sen tarmon, kokemuksen ja osaamisen, joka minulle on kertynyt. Näitä tulevia askelia ei oteta yksin, vaan yhdessä.

Olen lähtenyt vaikuttamisen tielle nuorena. Alusta asti minulle on ollut tärkeää olla mukana vaikuttamassa siihen, että kaikki pidetään mukana. Jokaiselle pitää tarjota hyvän elämän eväät, mausteet voi jokainen valita itse.

Synnyin ja kasvoin vantaalaisissa lähiöissä. Lapsuuden opetus oli, että kaveria ei jätetä. Ystävieni vanhempien joukossa oli erityisesti lamavuosina paljon työttömyyttä, mutta samalla pihapiirissä oppi yhteisöllisyyden ja yhteispelin merkityksen.

Isäni, joka kasvatti minua vuosia yksinhuoltajana, ei suositellut minulle lähtöä politiikkaan. Pidin kuitenkin pääni. Hän antoi minun valita tieni itse. Isän opetus oli, että nöyrä pitää olla, mutta nöyristellä ei pidä.

Kaksi vuotta sitten suurin haaveemme Kaijan kanssa toteutui, kun ihme tapahtui ja sain ottaa ensimmäistä kertaa tyttäreni syliin. Se täytti sydämestäni aukon, jota en tiennyt edes olevan olemassa. Aion olla kaikissa tapauksissa hyvä isä Sofielle. En pyhitä kaikkia arki-iltoja politiikalle. Työn ja perheen yhdistäminen tulee olla mahdollista meille kaikille.

Minulla on ollut vahva vaikuttamisen polte ja se on vain kasvanut matkan varrella. Paineensieto- ja yhteistyökykyni on tullut testattua monissa tiukoissa paikoissa. Mieluiten rakennan siltoja ja vahvistan luottamusta. Viihdyn ihmisten kanssa. Puhun suoraan ja kuuntelen muita. Pääministerin tehtävässä pitää olla suuret korvat ja pienempi suu. Ojennan mieluummin yhteistyön käden kuin puristan sen nyrkkiin tai heristän sormeani.

Olen johtanut Vantaan kaupunginvaltuustoa vuodesta 2009. Kolmansissa eduskuntavaaleissani tulin valituksi kansanedustajaksi vuonna 2011. Olen kahteen otteeseen toiminut SDP:n varapuheenjohtajana, toisella kertaa ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Olen saanut kunnian johtaa SDP:n eduskuntaryhmää vuodesta 2015. Sosialidemokraattisen hallitusryhmän työskentelyssä olen ollut mukana vuodesta 2012 Kataisen, Stubbin ja Antti Rinteen hallituksissa.

Suomi on saatava vakauden tielle. Olemme tehneet ehkä kaikkien aikojen kunnianhimoisimman hallitusohjelman. Hyvät tavoitteet eivät yksin riitä, vaan ne on saatava toteutumaan. Siihen tarvitaan luottamusta ja toimeenpanoa, mutta myös vahvaa johtajuutta. Edessämme on suuria haasteita, mutta ne on tehty yhdessä ratkaistaviksi.

Suomen on määrätietoisesti edettävä kohti hiilivapaata yhteiskuntaa. Muutos on toteutettava sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla. Samalla kestävä elämäntapa luo valtavia mahdollisuuksia uudelle työlle ja kasvulle.

Matkani tavoite on selvä. Haluan, että lapsemme ja lapsenlapsemme saavat elää myös tulevaisuudessa maassa, joka on hyvä ja turvallinen maa asua, elää, tehdä työtä ja yrittää.

SDP:n puoluevaltuusto on sunnuntaina tiukan ja tärkeän valinnan edessä. Päätöksen tekee jokainen puoluevaltuuston jäsen itse ja oman tahtonsa sekä ajatustensa pohjalta. Jokaisen päätös ja valinta on oikea. Toivotan onnea valintaan!

Sanna Marinin kirje SDP:n jäsenille

Hyvä toveri,

Olen hyvinvointivaltion kasvatti ja kiitollinen siitä, millä tavoin yhteiskunta on minua tukenut elämäni vaikeinakin aikoina. Olen saanut elää turvallisen lapsuuden, kouluttautua ja tavoitella unelmiani. Sen mahdollistaminen kaikille on ajanut minut mukaan politiikkaan. Tiedän omakohtaisesti hyvinvointivaltion merkityksen ja sen, että me sosialidemokraatit olemme sen parhaita puolustajia.

Hyvinvointivaltio merkitsee minulle vapautta, tasa-arvoa ja solidaarisuutta. Ihmisen vapautta tehdä ja saavuttaa asioita riippumatta hänen taustastaan. Mahdollisuutta hyvään elämään, riittävään toimeentuloon ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Solidaarisuus on yhteisvastuuta ihmisistä ja ympäristöstä. Tulevillakin sukupolvilla tulee olla mahdollisuus hyvään ja ihmisarvoiseen elämään.

Nämä arvot ovat ohjanneet minua toimiessani puolueemme varapuheenjohtajana. Kuten tiedätte, työ ei ole aina ollut helppoa. Viime keväänä vaalien lähestyessä minun oli johdettava puoluettamme. Tehtävässä oli onnistuttava, sillä Suomelle oli saatava uusi suunta. Vaikeana hetkenä sain koko kentän täyden tuen ja sen avulla onnistuimme yhdessä.

Meidän johdollamme rakennettiin hallitusohjelma, joka parantaa pienituloisten toimeentuloa, panostaa koulutukseen ja vähentää eriarvoisuutta yhteiskunnassa. Hallitusohjelma pohjaa vahvasti ohjelmatyöllemme, jota lukuisat puolueemme jäsenet ovat olleet valmistelemassa.

Kuluneen hallituskauden ajan olen saanut kunnian toimia liikenne- ja viestintäministerinä. Tänä aikana olen valtioneuvoston jäsenenä vienyt hallitusohjelmaa eteenpäin sekä johtanut ministeriötä. Keskeistä tässäkin työssä on vastuun kantaminen ja kyky yhteistyöhön.

Elämme parhaillaan hyvin poikkeuksellisesta tilannetta Suomessa. Meille sosialidemokraateille keskeisintä on jatkaa työtämme tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseksi. Nyt pitää katsoa eteenpäin. Meidän täytyy vahvistaa suomalaisten luottamusta työhömme. Uskon, että pääministerinä ja teidän tuellanne pystymme siihen.

Hyvä toveri, siksi pyydän tukeasi valinnalleni SDP:n pääministeriehdokkaaksi tulevassa puoluevaltuuston kokouksessa. Tuellanne olen työhön valmis.

Älä epäröi ottaa yhteyttä minuun. Haluan kuulla ajatuksesi.

Kirjeet löytyvät SDP:n sivuilta tämän linkin takaa.