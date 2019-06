Linkkeihin asennetaan kesällä uudet kaksiosaiset näyttötaulut – toinen näyttää reitti-infoa matkustajille, toinen bussin sijaintiin liittyviä mainoksia

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Linkkeihin ja Tampereen seudun joukkoliikenteen Nysse-busseihin asennetaan kesän aikana uudet kaksiosaiset näyttölaitteet.

Jyväskylässä ensimmäiset asennustyöt on jo tehty ja paikallisliikenteessä on jo liikenteessä uusilla diginäytöillä varustettuja busseja, näytöt omistava Neonmedia kertoo tiedotteessaan. Yhtiön mukaan Jyväskylässä on kesän lopussa kaksi uutta näyttölaitetta 50 paikallisbussissa.

Tampereella näyttöjä asennetaan 300 paikallisbussiin. Asennustyöt aloitetaan heinäkuussa.

Uusissa näyttötauluissa on kaksi osaa. Toisessa on joukkoliikenteen hallinnoimaa matkustajainformaatiota ja toisessa mainoksia. Näytöissä käytetään paikkatietoon ja tekoälyyn pohjautuvaa infonäyttöteknologiaa, jonka on näyttöihin rakentanut Mediatalo Keskisuomalaisen osakkuusyhtiö Arena Partners Oy kuopiolaisen Kiho Oy:n teknologiaa hyödyntäen.

– Nyt mainostaja voi kohdentaa mainoksensa näkymään tietyllä alueella. Esimerkiksi kiinteistövälittäjän lähin myytävä asuntokohde voi näkyä bussin liikkuessa ruudulla, sanoo Arena Partnersin toimitusjohtaja Tapio Moisio.

Matkustajille tarkoitetulla ruudulla voi näkyä Kihon toimialajohtaja Tomi Virtasen mukaan kunkin linja-auton reitti, seuraavien pysäkkien tietoja, saapumisaikoja tai vaihtoyhteyksiä. Näyttötaulut näkyvät kaikille linja-auton matkustajille.

Neonmedian tiedotteen mukaan uuden sukupolven näytöt ovat kiinnostaneet kaupunkeja, koska ne yhdistävät matkustajainformaation välittämisen ja kaupallisen mainostuksen.

– Kaupungit hyötyvät taloudellisesti kustannustehokkaasta ratkaisusta, jolla on kaupallisen median tuki matkustainformaation kehittämiseen. Kun mainosrahoitus tukee investointia, ei tarvitse käydä niin syvällä veronmaksajan kukkarossa, Neonmedia Oy:n toimitusjohtaja Jari Lähdemäki sanoo.

Neonmedian uuden sukupolven näyttöjä on myös Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä.

Infonäyttöjen omistamisesta, asennuksista ja ylläpidosta vastaava Neonmedia Oy kuuluu Keskisuomalainen-konserniin.