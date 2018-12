Linnan juhlat alkoivat – presidenttiparin kättelyssä ensimmäisenä Jaakko Valtanen

Presidentti Sauli Niinistön isännöimä itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto Presidentinlinnassa on alkanut. Presidenttiparia saapui ensimmäisenä kättelemään 93-vuotias kenraali Jaakko Valtanen.

Valtanen on rannikkotykistön upseeri ja sotilas, joka toimi Puolustusvoimien komentajana vuosina 1983–1990. Hän on viimeinen komentajista, joka on osallistunut sotatoimiin.

Espoolainen Valtanen on aloittanut kättelyn myös kahtena edellisenä vuonna.

Juhlien teemana on tänä vuonna ympäristö. Kutsuvieraina on runsaasti ilmasto- ja ympäristötekoja tehneitä suomalaisia. Yhteensä vieraita on kutsuttu noin 1 700.