Linnan tiiviissä tunnelmassa juhlittiin väreissä

Itsenäisyyspäivää juhlittiin Presidentinlinnassa totutun tiiviissä tunnelmassa. Ympäristöteemaisissa juhlissa nautittiin esimerkiksi paluun trendiherkuksi tehnyttä voileipäkakkua sekä uudella reseptillä laadittua boolia.

Erityisesti nuoremmat miehet ovat viime vuosina ottaneet vapauksia ja pukeutuneet pukukoodin mukaisen frakin sijaan smokkiin. Tänä vuonna osa smokeista oli muodinmukaisesti vihreitä, sanoi vaatturiliike Sauman toimitusjohtaja, vaatturi Tuomo Pynttäri STT:lle.

– Etiketin mukaista se ei ole, mutta kuitenkin juhlavaa. Nuoret tyylikkäät ja dynaamiset miehet haluavat laittaa smokin, ja se on tavallaan vakiinnuttanut paikkansa. Esimerkiksi (näyttelijä) Jasper Pääkkönen oli todella tyylikäs smokissaan.

Esimerkiksi Vaasan nuorisovaltuuston puheenjohtajan Antonio Tecan takin selkämykseen brodeerattua kissaeläimen päätä Pynttäri pitää kiinnostavana yksityiskohtana, joka todennäköisesti kertoo jotakin kantajastaan.

Sen sijaan Linnassa tänäkin vuonna nähdyt valkoiset tennarit sopivat Pynttärin mukaan lähinnä ärsyttämään.

Miesten juhlapukeutumiseen perehtynyt Pynttäri kertoo erityisesti ihailevansa veteraaneja, jotka usein toteuttavat Linnan pukukoodia tarkasti helmen- tai vaaleanharmaata solmiota myöten.

– Siinä ei tehdä juttua itsestä, vaan juhla on se juttu, Pynttäri sanoo.

Haukion hillitty puku nosti materiaalin pääosaan

Presidentin puoliso Jenni Haukio edusti Linnan juhlissa pelkistetyssä, vaaleassa ja suoralinjaisessa iltapuvussa.

Hillitty puku päästää pääosaan materiaalin.

– Tyylikäs, presidentin puolison arvolle sopiva puku, Pynttäri arvioi.

Iltapuku on valmistettu Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kehittämällä teknologialla, jossa vaate tehdään ekologisesta, koivuperäisestä ioncell-kuidusta. Kangas kudottiin käsin.

Haukiolla oli yllään paras puku tähän mennessä, sanoi puolestaan laulaja Helena Lindgren, joka on juhlinut Linnassa neljä kertaa.

– Se on kyllä erittäin hyvin leikattu puku. Sehän ei riitä, että puku on hyvä, kun sen kantaja seisoo. Sen täytyy olla hyvä myös istuessa ja kumartuessa. Jo materiaali on nerokas idea sinänsä, hyvin kantaaottava ja eteenpäin katsova, Lindgren kuvailee STT:lle.

Puvun ovat suunnitelleet Emma Saarnio ja Helmi Liikanen.

Vähemmän paljasta pintaa

Helena Lindgrenin mielestä vuotta voi pukujen osalta kuvata sanalla monipuolinen. Oli värejä, metallinhohtoa, kimallusta ja raitaa.

– Harvinaisen paljon näkyi esimerkiksi keltaista ja vihreää.

Värejä oli tosiaan kiitettävästi, sanoo myös muotiasiantuntija ja kirjailija Mirva Saukkola.

Näyttelijä Pihla Viitalan smaragdinvihreänä kimaltava asu oli Saukkolan mukaan esimerkki vanhan ajan Hollywood-glamourin paluusta.

– Monissa asuissa kurkotettiin vähän menneisyyteen ja vintagetunnelmaan. Oli myös aitoja vintageasuja, jotka tukivat tämän vuoden kierrätys- ja ympäristöteemaa.

Saukkolan mukaan naisten asuissa oli myös selvästi mietitty käyttäjän viihtymistä vaatteessaan. Paljasta pintaa oli Saukkolan arvion mukaan aiempaa vähemmän, hihat puolestaan olivat tehneet paluun iltapukuihin.

– Tässä voi näkyä naisten yhä vahvempi halu miettiä omaa rooliaan ja naiseuttaan, Saukkola sanoo.