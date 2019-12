Linnassa juhlinut Eero Heinäluoma ei suostunut paljastamaan suosikkiaan demarien pääministeriehdokkaaksi

Linnassa juhliva europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) toivoo, että poliittinen tilanne on maanantaina seestyneempi kuin kuluneen viikon aikana.

– Toivon, että kenen johdolla tahansa lähdetään, sillä on vakauttava vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan.

SDP valitsee sunnuntaina pääministeriehdokkaansa tällä viikolla pestinsä jättäneen Antti Rinteen tilalle, dramaattisen viikon päätteeksi.

Heinäluoman on yleisesti arvioitu tukevan SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Antti Lindtmania johtoon, mutta Heinäluoma ei suostunut paljastamaan suosikkiaan. Kisassa on mukana Lindtmanin lisäksi liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin.

– Noudatan linjaa, jota olen noudattanut kaksi kertaa aiemmin. En ottanut vuonna 2008 enkä 2014 kantaa. Se kuuluu SDP:n entisen puheenjohtajan hovietikettiin. Pitää jättää valinnat niille, joille ne kuuluvat.

– SDP on hyvässä tilanteessa, sillä meillä on kaksi hyvää ehdokasta, joilla on vähän erilaista elämänkokemusta ja myös eroja.

Suomalaisen politiikan viikko on ollut hyvin dramaattinen.

Heinäluoma arvioikin, että julkinen keskustelu on muuttunut huomattavasti lyhytjännitteisemmäksi.

– Siltä se valitettavasti vaikuttaa, ja ikävä kyllä myös pinnallisuus on lisääntynyt. Tuntuu, että myös niitä ankkureita on vähemmän, jotka luovat sen vakaan suunnan. Muutokset tapahtuvat nopeammin, ja vanha kuihtuu alta aikayksikön pois, hän pohti.