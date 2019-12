Linnassa juhlistetaan luotettavan tiedon välittämistä – Niinistön mukaan nykyaika on omiaan luomaan tilaa puolitotuuksille ja valheille

Illalla alkavien Linnan juhlien teemana on tällä kertaa tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu.

Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio haluavat huomioida ihmisiä ja instituutioita, jotka edistävät toiminnallaan luotettavan tiedon välittämistä ja yhteiskunnallista keskustelua. Niinistön mukaan nykyajan valtava tietomassa ja hektisyys ovat omiaan luomaan tilaa puolitotuuksille ja jopa valheille.

Presidentin mielestä huolestuttavinta keskustelukulttuurissa on loukkaava tapa hyökätä yksilöä vastaan. Yksi ratkaisu tähän voisi Niinistön mukaan olla yhteisön "omien ohjaaminen", minkä hän on nostanut esille aiemminkin.

– Me kuulumme moniin eri yhteisöihin. Niissä on tapana ojentaa. Omiensa ohjaaminen on erityisen tärkeää niille, joita seurataan, Niinistö sanoi viime viikolla Presidentinlinnassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Yhteensä Linnan juhliin on kutsuttu noin 1 800 vierasta, joista noin 200 on kutsuttu teeman puitteissa.

Luomuboolia ja kotimaisia kukkia

Linnassa muistellaan myös 80 vuotta sitten käytyä talvisotaa, joka näkyy esimerkiksi musiikkivalinnoissa. Kunniavieraana ovat sotaveteraanit ja lotat.

Talvisodan veteraaneja ja lottia on juhlavastaanotolle kutsuttu kymmenkunta. Kutsulistalla on myös evakkoja, kaatuneiden omaisia ja veteraanijärjestöjen edustajia.

Veteraanien ja lottien kahvitilaisuudessa esiintyy poikakuoro Cantores Minores, joka esittää heille kunnianosoituksena muun muassa Kalervo Hämäläisen Veteraanin iltahuudon.

Juhlien budjetti on tänä vuonna noin 220 000 euroa.

Tarjoiluissa ja koristeluissa näkyy myös tänä vuonna ympäristötietoisuus ja suomalaisuus. Linnan kuuluisa booli on tehty täysin luomuraaka-aineista. Viinit ovat vegaanisia luomuviinejä ja olut on valmistettu hävikkileivästä.

Kukat tulevat isolta osin kotimaisilta puutarhoilta, jotka käyttävät kasvatuksessa kotimaisia ja uusiutuvia energialähteitä.

Musiikissa luotetaan tänä vuonna suhteellisen perinteiseen kattaukseen. Presidentinlinnan valtiosalissa esiintyy Kaartin soittokunta ja solisteina ovat Laura Voutilainen ja Lauri Mikkola.

Jenni Haukion pukuvalinta jätettiin viime viikon tiedotustilaisuudessa salaisuudeksi.