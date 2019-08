Liput alas! Kalentereihin lipsahti väärää tietoa – Suomen luonnon päivää vietetään vasta ensi lauantaina

Joihinkin suomalaisiin kalentereihin on merkattu virheellisesti, että Suomen luonnon päivä olisi tänään maanantaina 26. elokuuta. Keskisuomalaisen tietojen mukaan virheellinen merkintä löytyy ainakin Ajaston kuluvan vuoden kalenterista.

Suomen luonnon virallinen merkkipäivä on vuosittain elokuun viimeisenä lauantaina. Tänä vuonna oikea päivämäärä on siis 31. elokuuta.

Erikoissuunnitelija Asko Palviainen Helsingin yliopiston almanakkatoimistosta vahvistaa havainnon virheellisestä merkkipäivästä.

– Erään kalenterivalmistajan kalenterissa päiväksi on tosiaan merkitty 26. elokuuta. En tiedä, mistä virhe johtuu. Itselläni on esimerkiksi tämä sama kalenteri, ja siellä päivämäärä on väärin.

Palviainen ei halua tarkemmin kertoa, minkä valmistajan kalenterista hän nimenomaisesti puhuu.

Suomen luonnon päivä ei ole virallinen liputuspäivä, eli sitä ei mainita liputusasetuksessa. Sisäministeriö kuitenkin suosittelee lipun nostamista salkoon Suomen luonnon päivän kunniaksi. Näin ollen se on merkitty suositelluksi liputuspäiväksi useissa kalentereissa.

Yliopiston almanakassa päivää ei ole merkitty edes suositelluksi liputuspäiväksi, koska se ei ole vielä vakiinnuttanut paikkaansa, erikoissuunnitelija Asko Palviainen kertoo.

Suomen luonnon päivää on vietetty vuodesta 2013 asti.