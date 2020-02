Lipuuko Jyväskylän vesihuolto yksityiseen omistukseen? Päättäjät vastaavat kansalaisten huoliin – katso suora lähetys kuumasta keskustelusta kello 17

Jyväskylän kaupunki järjestää torstai-iltana avoimen tilaisuuden, jossa kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja joukko muita päättäjiä on keskustelemassa kaupunkilaisten kanssa ja vastaamassa kysymyksiin vireillä olevasta Alva-yhtöiden vähemmistöosuuden myyntiselvityksestä. Tilaisuus järjestetään kaupunginkirjastolla Uno-salissa kello 17–19.

Voit myös seurata tilaisuutta suorana videolähetyksenä Keskisuomalaisen verkkosivuilla tässä jutussa.

Jyväskylän kaupunki selvittää vähemmistöosuuden myymistä energiayhtiö Alvasta, johon vesihuolto on vuosia sitten siirretty. Kaupunginhallitus on asettanut valmistelulle tiukat reunaehdot. Niiden mukaan kaupungin enemmistöomistus yhtiössä on säilytettävä, jotta muun muassa omistajaohjaus ja kohtuullinen hinnoittelu voidaan varmistaa.

Mitään päätöksiä ei ole vielä tehty.