Lisätietoa Ivalon koronavirusepäilyistä: hoitoon hakeutuneet kiinalaiset ovat isä ja poika

Ivalossa flunssaoireiden takia hoitoon hakeutuneet kiinalaiset ovat isä ja poika. Asiasta kertoo STT:lle johtava lääkäri Outi Liisanantti Inarin kunnan terveyskeskuksesta. Liisanantti sanoo, että potilaat ovat hakeutuneet hoitoon hyvin lieväoireisina.

He ovat tällä hetkellä eristettynä. Perheen äiti on johtavan lääkärin mukaan erinomaisessa kunnossa. Hänkin on sisällä terveyskeskuksessa ja karanteenissa.

– Hän on nyt täällä meillä ihan sen takia, ettei nyt ole sitten mahdollinen tartuttaja, Liisanantti sanoo.

Kaikki kolme ovat sijoitettuna samaan huoneeseen, koska terveyskeskuksessa on Liisanantin mukaan vain yksi hyvä eristyshuone.

Liisanantti ei kerro, minkä ikäisistä kiinalaisista on kyse.

– Terveitä, hyväkuntoisia nuoria ihmisiä, hän tyytyy toteamaan.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas sanoo, että kiinalaiset hakeutuivat myöhään eilen illalla Ivalon terveyskeskuksen päivystykseen flunssaoireiden takia. Hänen mukaansa potilaista on otettu aamulla koronavirusnäytteet, jotka ovat lähteneet Helsinkiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) analysoitaviksi.

– Tämä on normaali toimintaohje, että jos henkilöllä on Wuhan-historia parin viikon sisällä, ja heillä on hengitysinfektio-oireita, silloin otetaan näytteet ja arvioidaan, voiko olla kyseessä koronavirus. Todennäköisesti taustalla on joku muu normaali tauti, Broas kertoo.

Broasin tietojen mukaan kiinalaisperhe saapui Suomeen kaksi päivää sitten Norjan kautta.