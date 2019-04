Loistavat hiihtokelit houkuttelivat Jaakkolan perheen suksille – kaupunki kunnosti latuja Jyväskylässä

Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta ja saa juuri ajetut ladut kimmeltämään. Lämpömittari näyttää kahta miinusastetta. Tästä ei hiihtokeli parane. Samaa mieltä on Juha Jaakkola, joka vietti torstaiaamupäivää Laajavuoren laduilla lastensa Matilda ja Alexander Jaakkolan kanssa.

– Täällä on erittäin mukavaa. Olemme käyneet tänä talvena jonkin verran hiihtämässä ja vielä enemmän laskettelemassa, Jaakkola kertoo.

5-vuotiaan Matildan ja 3-vuotiaan Alexanderin menosta näkee, etteivät lapset ole ensimmäistä kertaa ladulla.

Alexander kellahtaa välillä nurin ja Matilda pyytää isää auttamaan. Pienet pyllähdykset eivät kuitenkaan menoa haittaa, vaan sauvat viuhuvat taas pian kovaan tahtiin.

– Tämä on kivaa, Matilda toteaa hymyssä suin ja Alexander nyökyttelee.

Aina talviurheilemaan lähteminen ei lapsiperheessä kuitenkaan ole helppoa.

– Välillä täytyy vähän keskustella että, lähdetäänkö ulos hiihtämään vai jäädäänkö kotiin pelaamaan pleikkaria. Olemme puhuneet siitä, kumman jälkeen on yleensä parempi olo, ruoka maistuu paremmin ja on vähemmän riitoja. Lapsetkin ovat hyvin ymmärtäneet, että ulkona harrastaminen on hauskaa, Jaakkola toteaa.

Jaakkola on iloinen siitä, että ladut kunnostettiin heti lumisateiden jälkeen.

– Iso kiitos pitää antaa heille, jotka nämä ladut ovat laittaneet kuntoon. Erittäin hyvää pelisilmää heiltä, Jaakkola kehuu.

Talven hiihtosäät ovat olleet Jaakkolan mielestä hyvät, vaikka alkuvuoden tykkylumitilanne vähän verottikin hiihtomahdollisuuksia.

– Ei tämä silti viime talvea voita, silloin hiihtokausi oli lähes täydellinen, Jaakkola naurahtaa.

Jaakkolat aikovat jatkaa talviurheilusta nauttimista viikonloppuna.

– Menemme rinteeseen ja samaa suosittelen muillekin, sillä käsillä ovat varmaankin kevään viimeiset laskukelit, Jaakkola sanoo innostuneesti.

Viikonlopun ulkoilusäät näyttävätkin lupaavilta.

– Viikonloppuna Keski-Suomessa on kuudesta kahdeksaan lämpöastetta ja aurinkokin pääsee monin paikoin paistamaan, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Nina Karusto kertoo.

Kaupunki kunnosti latuja hiihtokuntoon

Jyväskylän kaupunki on kunnostanut latuja Jyväskylässä alkuviikon lumisateiden jälkeen. Takatalvesta pääsee siis halutessaan nauttimaan suksilla.

Jyväskylän kaupungin liikuntapaikkavastaava Kari Häkkisen mukaan latujen tilannetta arvioidaan päivä kerrallaan.

– Ladut pyritään pitämään hyvässä kunnossa niin kauan kuin mahdollista. On mahdotonta luvata, kuinka monta päivää laduilla pääsee hiihtämään, sillä lämpimät ja aurinkoiset säät sulattavat ladut nopeasti, Häkkinen kertoo.

Latujen ajaminen hyväkuntoisiksi oli paikoin haastavaa, sillä laduilla on alkuviikon myräkän seurauksena paljon oksia ja jopa kaatuneita puita.

Keskiviikon ja torstain aikana latuja on kunnostettu Halssilassa, Huhtasuolla, Kotalammella, Laajavuoressa, Ladun majalla ja Tikkakoskella.

Ajantasaisen tilanteen Jyväskylän kaupungin kunnostamien latujen tilanteesta pääsee tarkastamaan verkosta Jyväskylän seudun latuinfosta.