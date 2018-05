Loma-asuntojen kauppa lähtenyt käyntiin vilkkaasti

Loma-asuntojen kauppa on lähtenyt käyntiin tänä vuonna hyvin verrattuna viime kesään, kertoo Suomen Kiinteistövälittäjäliiton toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

– Nyt on patoutunutta painetta, koska viime kesänä oli niin huonot säät, että ihmiset jättivät aika paljon päätöksiä tekemättä, Mannerberg sanoo.

Loma-asuntoja on laitettu nyt myyntiin aikaisemmin kuin viime vuonna. Lisäksi kysyntä on ripeämpää. Toteutuneesta myynnistä ensimmäiset luvut saadaan kuitenkin myöhemmin, sillä varsinainen mökkikausi on alkanut vasta tässä kuussa.

– Kevät on ihmiselle kaikissa päätöksissä sellaista aikaa, jolloin tehdään enemmän päätöksiä, Mannerberg arvioi.

Loma-asuntojen kaupat ovat lisääntyneet selvästi viime vuonna syntyneistä paineista huolimatta. Maanmittauslaitoksen tilastojen mukaan vuonna 2014 kauppoja tehtiin 4 156, kun viime vuonna kauppojen määrä ylsi 4 638:aan.

Mannerbergin mukaan kesämökkikaupassa esiin ovat nousseet myös kesälomat, koska töissä ollessa ei välttämättä ole aikaa tehdä ostopäätöksiä. Mannerberg sanoo, että kesäpaikkoja menee kaupaksi syksylläkin.

– Uskon, että kauppa tulee käymään läpi kesän.

Loma-asuntoja vuokraavan Lomarenkaan operatiivinen johtaja Juha Purhonen kertoo, että viime ja toissa kesä ovat olleet ankeita mökkien vuokrauksen kannalta.

– Tuleva kesä näyttää meidän näkövinkkelistä ihan mukavalta verrattuna viime kesään, joka oli surkeimpia kesiä pitkään, pitkään aikaan, Purhonen arvioi.

Hänen mukaansa kesäasuntojen vuokraaminen on tällä hetkellä yhdeksän prosentin kasvussa verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Loma-asuntojen vuokraaminen kesäksi alkaa vuoden vaihteen jälkeen, mutta tahti alkaa kiihtyä näinä aikoina.

Vaaditaan laatua ja tasoa

Purhonen kertoo, että nykyään vuokramökiltä halutaan laatua ja tasoa. Hänen mukaansa loma-asunnolta kaivataan omakotitalon varustusta sisävessoineen ja suihkuineen.

– Sinne mennään lomailemaan. Ennen mentiin työleirille, Purhonen kuvaa.

Mannerberg vahvistaa, että hyvin varustetut loma-asunnot ovat nykyään suosiossa. Mökkien pitää olla myös hyvien kulkuyhteyksien päässä veden äärellä. Jätevesiasiat pitää olla kunnossa, koska laki tulee niin vaatimaan.