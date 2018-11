Lompakkovarkaat vaanivat iäkkäitä naisia – "siististi pukeutuneilla ja ystävällisillä" varkailla ainakin 17 uhria

Kahden miehen epäillään tehtailleen syksyn aikana lompakkovarkauksia, joiden uhreiksi he ovat valikoineet iäkkäitä naisia, kertoo Helsingin poliisi. Miehet etsivät erityisesti uhreja, jotka liikkuivat rollaattori tai kävelykeppi apunaan.

Tapauksia on yhteensä seitsemäntoista, ja varkaudet on tehty Helsingissä sekä eri puolilla Etelä-Suomea, poliisi kertoo. Tapauksia tutkitaan yhtä lukuun ottamatta törkeänä varkautena. Yhdessä tapauksessa rikosnimike on ryöstö, koska rikoksesta epäilty oli tönäissyt iäkästä naista niin, että nainen kaatui.

Poliisi kertoo ottaneensa teoista epäillyn kaksikon kiinni lokakuun lopulla.

Miehet liikkuivat autolla etsimässä uhriksi sopivia henkilöitä. Kun uhri huomattiin, hyppäsi toinen mies ulos autosta tarjoamaan vanhukselle esimerkiksi kantoapua. Mies kulki uhrin kanssa kotiovelle ja anasti kadulla tai ulko-ovella uhrin laukusta lompakon, poliisi kuvailee.

– Poliisi tutkii varkauksia törkeinä tekomuotoina siksi, että uhreiksi on valikoitu puolustuskyvyttömiä vanhuksia. Uhrit totesivat lompakkonsa hävinneen yleensä vasta siinä vaiheessa, kun he olivat päässeet kotiinsa ja mies oli poistunut paikalta, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Outi Petersohn-Järvinen Helsingin poliisilaitokselta tiedotteessa.

Rikosten uhrit olivat kertoneet kuulusteluissa, että apua tarjonnut mies oli siististi pukeutunut ja käyttäytyi kovin ystävällisesti. Ainoastaan yhdessä tapauksessa uhriin käytiin käsiksi. Mies ei puhunut suomea, englantiakin hyvin heikosti.

Suurin viety summa muutamia satoja euroja

Varastetuissa lompakoissa oli pääasiassa vain vähäinen määrä käteistä rahaa. Suurin yksittäinen summa oli muutamia satoja euroja. Lompakoissa oli myös pankki- ja luottokortteja, mutta miehet eivät onnistuneet nostamaan niillä rahaa ilman tunnuslukuja.

Poliisi kertoo selvittäneensä rikoksesta epäiltyjen henkilöllisyyden ja päässeensä heidän jäljilleen oman analyysitoimintansa avulla. Läpi käytiin esimerkiksi lukuisia tapahtumapaikkojen läheisyydessä kuvattuja valvontakameranauhoja.

– Poliisin tietojen mukaan noin 40-vuotiaat rikoksista epäillyt ovat osa ulkomaalaista rikollisliigaa, ja heillä on taustaa vastaavista teoista eri Euroopan maissa. Miehet ovat tällä hetkellä tutkintavankeudessa. On hyvin todennäköistä, että heille tullaan määräämään maahantulokielto, tiedotteessa sanotaan.

Tutkinnanjohtaja Petersohn-Järvisen mukaan erityisesti vanhusten on tärkeä pohtia, missä kuljettaa lompakkoaan. Yksi turvallinen vaihtoehto on laittaa lompakko erilliseen pussukkaan takin alle. Sieltä lompakko on vaikeampi napata kuin käsilaukusta.

Jos varkauden uhriksi joutuu, pitää siitä ilmoittaa mahdollisimman nopeasti hätänumeroon 112.