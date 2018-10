Loppukesän sateet pelastivat monen maatilan pakkoteurastuksilta – "Ensin pitää ruokkia omat eläimet"

Maanviljelijöiden kannalta tämä on ollut aika huono vuosi, mutta ei narista – on ollut huonompiakin, toteaa maatalousyrittäjä Jari Määttänen.

Takana oleva kesä oli erikoinen: alkukesän kuivuus söi ensimmäistä rehusatoa, mutta loppukesän sateet innostivat osan pelloista Määttäsen tilalla Enossa Pohjois-Karjalassa paikoin erinomaiseen kasvuun.

– Kasvu vaihteli lohkoittain paljon. Yhdeltä lohkolta sain jopa 20 paalia hehtaarilta, muutaman sadan metrin päässä olevalta vain 6–10 paalia, Määttänen kertoo.

Rehupula voi johtaa tilan lopettamiseen

Alueelliset erot rehusadossa ovat tänä vuonna suuria, ja varsinkin eteläisessä ja läntisessä Suomessa kärsitään rehun vähyydestä.

Suuria vaihteluita on jopa saman paikkakunnan sisällä, sillä sateet jakautuivat hyvin epätasaisesti.

Koko säilörehusato jää tänä vuonna Luonnonvarakeskuksen ennakkoarvion mukaan 12 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi.

Pro Agria Keskusten liiton johtava asiantuntija Tuija Huhtamäki arvioi, että huonon sadon alueilla rehutilanne voi olla viimeinen niitti maitotilan lopetuspäätökselle.

Jari Määttäsen tilan tavoin kesän viimeinen, elo–syyskuussa korjattu rehusato pelasti monen tuottajan talven.

– Kesän aikana näytti tosi pahalta, ja tässä punnittiin myös tuottajien reagointinopeutta. Tuottajat ryhtyivät kesällä kylvämään esimerkiksi nopeakasvuista raiheinää, Tuija Huhtamäki kertoo.

Rehulle syntynyt uusia kauppapaikkoja

Epätasaisesti jakautunut sato on saanut aikaan luovia ratkaisuja.

HK-Scan avasi kesällä karkearehupörssin, jonne rehua voivat ilmoittaa myytäväksi ne, joilla on ylimääräistä satoa.

– Pörssi on auki myös muille kuin meidän omille sopimustuottajillemme. Tähän mennessä siellä on käyty kauppaa yksittäisissä tapauksissa, mutta uskon, että käyttö lisääntyy, mitä pidemmälle vuotta mennään, johtaja Ulf Jahnsson HKScanista arvioi.

Säilörehua myydään myös esimerkiksi sosiaalisen median ja meijereiden rehupalstoilla.

Jahnssonin mukaan on poikkeuksellista, että tänä vuonna luonnonhoitopeltojakin on niitetty eläinten ruuaksi.

– En muista sitä tapahtuneen ihan vähään aikaan, Jahnsson sanoo.

Atrian A-Rehu laajensi omille tuottajilleen suunnattua rehunvälitystä kesän jälkeen koko maan kattavaksi.

– Uskomme, että tarvetta sille vielä tulee. Tilat auttavat toisiaan, A-Tuottajat Oy:n ja A-Rehu Oy:n toimitusjohtaja sekä Atria Suomi Oy:n varatoimitusjohtaja Jari Leija toteaa.

Hän neuvoo maitotiloja ennakoimaan hyvissä ajoin, riittääkö niiden rehu lypsävien lehmien ruokintaan koko talveksi. Atria on aloittanut uutena toimintana myös palvelun, jossa eläimiä voidaan tarvittaessa välittää tilalta toiselle.

– Vasikat voi vaikka laittaa välitykseen, jos rehusta on pulaa, niin me hankimme niille uuden kodin, Leija kertoo.

Jari Määttäsen pellot Enossa ovat tuottaneet yleensä satoa niin hyvin, että sitä on jäänyt myytäväksikin. Tänä vuonna rehu kuitenkin riittää vain omalle karjalle.

– Yleensä olen myynyt tutuille hevostilallisille 40–50 paalia vuodessa. Nytkin moni on kysynyt heinää, mutta ensin pitää ruokkia omat eläimet.

Määttänen on pitänyt pienempää karjaa kuin aiempien vuosien rehusadolla laskennallisesti olisi voinut. Tänä vuonna siitä oli hyötyä.

– Minulla on 40 hehtaaria peltoa. Sillä ruokkii noin 40 eläintä.

Määttäsellä on nyt 43 nautaa, joista 24 on lypsäviä lehmiä. Kolme nautaa odottaa hakua teurastamolle, mutta tämä on Määttäsen mukaan normaali syksyn vähennysmäärä eikä johdu rehusadosta.

– Teurastamollekin taitaa olla nyt vähän jonoa, mutta ei tässä kiire ole, Määttänen toteaa

Nautojen teurasmäärät kasvavat rehutilanteen vuoksi hieman

Kaiken kaikkiaan kuivan kesän vaikutukset lihan- ja maidontuottajiin näyttävät jäävän pelättyä pienemmiksi.

Kesän lopulla ennakoitiin, että rehupula saattaa johtaa eläinten pakkoteurastuksiin, jos ravintoa ei riitä.

Toistaiseksi laajoja ylimääräisiä teurastuksia ei ole jouduttu tekemään, vaikka osa teurastamoista ennakoikin nautojen teurasmäärän kasvavan syksyllä keskivertovuodesta.

– Etukäteistietojen mukaan näytti siltä, että nautojen teurastusta olisi enemmän. Syyskuun tilastoja ei ole vielä raportoitu, eivätkä teurasmäärät elokuun osalta poikkea edellisvuodesta, lihantarkastuksen johtaja Marjatta Rahkio Evirasta toteaa.

Rehupula koskee ennen kaikkea naudankasvattajia ja maitotiloja, sillä nautoja ruokitaan säilörehulla. Esimerkiksi sikoja ruokitaan ensisijaisesti viljalla, jota pystyy tarvittaessa ostamaan ulkomailtakin toisin kuin säilörehua.

Lopulliset vaikutukset näkyvät vuodenvaihteen jälkeen

Osalla tiloista rehun riittävyyden laskeminen on vielä kesken, ja tuottajat voivat lykätä mahdollisia teurastuspäätöksiä myöhemmäksi.

– Ehkäpä huono rehusato konkretisoituu vasta vuodenvaihteessa nousseina teurasmäärinä, Eviran Marjatta Rahkio pohtii.

Osassa teurastamoista rehusadon niukkuus näkyy jo tänä syksynä.

Snellmanin Lihanjalostus Oy:n hankinta- ja ohjausjohtaja Ronny Snellman kertoo, että syksyn aikana teurastetaan noin 800 nautaa tavallista enemmän.

– Viikossa teurastetaan tavallisesti noin 900 nautaa, lokakuun alusta lähtien määrä nousi tuhanteen viikossa. Ilmoitusten lievää kasvua alkoi näkyä jo elokuun lopulla, Snellman kertoo.

Hänen mukaansa 60 prosenttia teurasmäärän kasvusta tulee maitolehmien teurastuksesta, loput lihakarjan ylimääräisistä teurastuksista.

HKScanin teurastamoille rehupulan takia teurastettavaksi tulleet naudat ovat johtaja Ulf Jahnssonin mukaan olleet toistaiseksi yksittäistapauksia.

Hän arvioi, että teurasmäärä kasvaa syksyllä jonkin verran tavallisesta ja ennakoi, että tuottajat tekevät enemmän ratkaisuja vuodenvaihteen jälkeen, kun näkevät rehun riittävyyden. HKScan teurastaa viikossa 1 500 nautaa.

Jari Leija kertoo, että Atrian teurastamoissa tilanne on ollut syksyllä normaali. Atria teurastaa tavallisesti viikossa noin 3 000 nautaa.