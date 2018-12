Loppuuko räiskintä? Ilotulitteiden kieltoaloite pääsi maagisen rajan yli

Kansalaisaloite ilotulitteiden yksityiskäytön kieltämiseksi on saavuttanut 50 000 allekirjoituksen rajan. Näin aloite voidaan luovuttaa eduskuntaan jatkokäsittelyyn.

Kansalaisaloite.fi-sivustolla olevan mittarin mukaan aloitteen 50 000 allekirjoituksen raja rikkoontui lauantaiaamuna.

Neljätoista eläin-, terveys- ja potilasjärjestöä käynnisti Rajat räiskeelle -aloitteen 4. joulukuuta. Varsinaiseen lentoon aloite lähti joulun jälkeen, jolloin allekirjoituksia tuli yli puolet tämänhetkisestä.

Kansalaisaloitteessa esitetään kiellettäväksi niin sanotut F2- ja F3 -luokkiin kuuluvien ilotulitteiden käyttö kuluttajilta. Aloitteen mukaan ilotulitteiden käyttö aiheuttaa joka vuosi lukuisa silmä-, kuulo- ja palovammoja. Myös monet eläimet kärsivät uuden vuoden ilotulituksista.

Kansalaisaloite.fi-sivustolla on tällä hetkellä käynnissä 60 kansalaisaloitetta. Eduskuntaan on toimitettu 24 aloitetta. Vuodenvaihteen jälkeen aloitteita on alkamassa parikymmentä.

Käynnissä olevista aloitteista yli 50 000 allekirjoituksen rajan ovat tällä hetkellä yltäneet ilotulitealoitteen lisäksi aloite lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtavien syiden puuttumiseen alakoulussa sekä dieselautojen käyttövoimaveron poistamiseen.