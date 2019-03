Loska lentää koko viikon – terminen kevät saattaa alkaa viime vuotta aikaisemmin

Sohjoiset ja märät tiet tarjosivat kevättunnelmaa maanantai-aamuna.

Kumisaappaita kannattaa harkita myös loppuviikosta, sillä plussakelit jatkuvat koko viikon Keski-Suomessa.

– Lämpötila pysyttelee 2–3 lämpöasteen tuntumassa päivisin. Öisin lämpötila kuitenkin laskee ainakin keskiviikon ja torstain vastaisena yönä pakkasen puolelle, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Helena Laakso kertoo.

Aurinko voi vilahdella jo huomenna, mutta kaikkein aurinkoisinta on näillä näkymin torstaina ja perjantaina.

Sateiltakaan ei vältytä, vaan luvassa on Laakson mukaan viikon mittaan niin vesi-, räntä- kuin lumisateitakin.

Suomen yllä liikkuvien matalapaineiden nopeat liikkeet hankaloittavat lähipäivien sään tarkkaa ennustamista.

Alkaako virallinen kevät jo tämän viikon jälkeen?

Keväisistä päivistä huolimatta terminen kevät ei ole vielä virallisesti alkanut Keski-Suomessa.

Terminen kevät alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi nollan yläpuolelle.

Ahvenanmaa on toistaiseksi Suomen ainoa kolkka, jossa terminen kevät on alkanut.

– Viime vuosina terminen kevät on alkanut Keski-Suomessa aika myöhään. Viime vuonna se alkoi vasta 5. huhtikuuta. Myös toissa vuonna terminen kevät antoi odottaa itseään, sillä silloin pysyvästi nollan yläpuolelle päästiin vasta 20.4., kertoo meteorologi Eveliina Tuominen Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelusta.

Tuomisen mukaan on mahdollista, että viime viikolla alkanut lauha jakso johtaa termisen kevään alkuun myös Keski-Suomessa.

Lauha sää on huventanut Keski-Suomen lumikinoksia, mutta monin paikoin lunta on vielä reilusti. Lumen syvyydessä on kuitenkin merkittäviä eroja Keski-Suomen eri alueiden välillä. Eniten lunta on Multialla, jossa lunta on 67 cm. Heikoin lumitilanne puolestaan on Äänekoskella, jossa lumen syvyys on ainoastaan 28 cm.

– Normaalisti Keski-Suomessa on lunta tähän aikaan vuodesta 50–60 cm, Tuominen sanoo.

Tällä hetkellä lumensyvyys on Keski-Suomessa Tuomisen mukaan monin paikoin lähellä keskimääräistä tai piirun verran keskimääräisen alapuolella.

Lumikinosten hupeneminen on tehnyt teistä viime päivinä hyvin sohjoisia ja kura lentää nyt teillä helposti.

Keskisuomalainen kysyi Liikenneturvan yhteyspäällikkö Mari Voutilaiselta vuosi sitten, miten autoilijan on otettava sohjo huomioon.

– Kurakeleillä ravan ja sohjon roiskumista ei aina voi täysin estää, mutta oman nopeuden valinnalla pystyy pitämään kävelijät ja fillarilla kulkevat kuivina. Se on paitsi toiset huomioon ottavaa myös lain velvoittamaa, muistutti Liikenneturvan yhteyspäällikkö Mari Voutilainen.