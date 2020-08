Loton potti nouse 2,4 miljoonaan euroon – Katso tästä oikeat numerot

Lotossa ei löytynyt täysosumia. Potti nousee ensi viikolla 2,4 miljoonaan euroon.

Kierroksen 35/2020 loton oikeat numerot ovat 7, 11, 21, 25, 30, 38, 39. Lisänumeroksi arvottiin 27 ja plusnumeroksi 10.

6+1-tuloksia pelattiin yksi kappale. Sillä voittaa 177 754 euroa puhtaana käteen. Pelaaja oli jättänyt kuponkinsa sisään Heinäveden Nesteellä.

Lauantai-Jokerin oikea rivi on 0 1 0 7 7 8 1. Arvonnassa löytyi yksi kuusi oikein -tulos. Se oli pelattu onnistuneesti tuplattuna, joten potti on 40 000 euroa. Voittaja on nettipelaaja Siikajoelta.