Loton potti nousee 2,4 miljoonaan euroon – Jokerista 40 000 euron voitto Kotkaan

Lotossa ei löytynyt kierroksella 29/2019 yhtään täysosumaa. Kuusi oikein tuloksia napsahti 47, joilla rivien tekijät nettoavat reilut 2500 euroa.

Loton oikea, lauantaina 20.7. arvottu rivi on 1, 3, 14, 16, 18, 23 ja 37. Lisänumero on 19 ja Plussanumero 4. Ensi viikon arvonnassa on jaossa 2,4 miljoonan euron potti.

Lauantai-Jokerista löytyi kolme kuusi oikein -tulosta. Yksi voittajista oli pelannut rivinsä Kotkassa, Kymenlaaksonkadun R-kioskilla. Hän oli vielä tuplannut rivinsä onnistuneesti, jonka myötä voittosumma on 40 000 euroa. Muut kaksi 20 000 euron voittoa menivät Kokkolaan ja Pieksamäelle.

Perjantaisessa Eurojackpot-arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa. Kierroksen rivissä oli harvinaisen paljon isoja numeroita, sillä jokainen oli yli 30:n. Päänumeroiksi arvottiin 31, 32, 45, 47 ja 49 ja tähtinumeroiksi 7 ja 9 – Tanskaan ja Norjaan siunaantui kumpaankin yksi 5+1-tulos, jonka arvo oli 970 522 euroa.

Ensi viikolla potissa on 37 miljoonaa euroa.