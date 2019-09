Lotossa ei täysosumia – Näissä kunnissa pelattiin suurimmat voitot

Lotossa ei löytynyt kierroksella 37/2019 yhtään täysosumaa. Ensi viikolla potissa on viisi miljoonaa euroa. Kierroksen oikea rivi on 2, 12, 22, 28, 31, 35 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 20. Plusnumero on 8.

6+1-tuloksia löytyi kaksi. Kummankin voitto-osuus on 380 182 euroa. Toinen voittaja oli pelannut rivinsä Hauhon S-marketisssa ja toinen Joensuun Suvantokadun K-marketissa.



Lauantai-Jokerista ei löytynyt täysosumia eikä kuusi oikein -tuloksia. Oikeaksi riviksi arvottiin 9 7 9 1 7 6 7.



Lomatonnin oikea kaupunki on Marrakech ja numero 38. Tonneja lähti jakoon yhdeksän kappaletta.