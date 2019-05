Lotossa ja Jokerissa jaettiin lauantaina miljoonia: Täällä voittorivit pelattiin

Lotossa jaettiin lauantaina poikkeuksellisen myöhään arvotulla kierroksella 21/2019 peräti kaksi yli miljoonan euron päävoittoa. Kumpikin voittorivi osoittautui 1,2 miljoonan arvoiseksi.

Voittajista toinen on suonenjokilainen nettipelaaja, joka nettosi siis yksinään 1 200 000 euroa. Toinen miljoonarivi oli jätetty Kuusankosken R-kioskilla. Se on kymmenen osuuden porukka, jossa jokaisen osuuden arvo on 120 000 euroa.

Loton oikea rivi kierroksella 21/2019 on 1, 5, 13, 15, 21, 27 ja 37. Lisänumero on 10 ja plussanumero 23.

Lauantai-Jokerista löytyi puolestaan yksi täysosuma, jolla voittaa kaksi miljoona euroa. Tuplaamalla pelattu onnenkuponki oli jätetty Kiimingin Grilli-Kioskille. Jokerin oikea voittorivi on 9 2 8 1 0 6 2.

Päävoiton Kiimingissä kuitannut ei ollut käyttänyt Veikkaus-korttia, joten hänen pitää lunastaa kahden miljoonan voittonsa Veikkauksen pääkonttorista Helsingistä.