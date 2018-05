Lotossa kaksi yli 100 000 euron voittoa – ensi viikolla arvotaan 10 miljoonaa

Ainuttakaan täysosumaa ei lauantain lottoarvonnassa löytynyt, mutta kaksi pelaajaa kuittasi itselleen 6+1-tuloksella runsaan 106 000 euron voitot Pelit oli pelattu Porissa ja Oulussa, tiedottaa Veikkaus.

Ensi viikon potti nousee 10 miljoonaan euroon.

Loton kierroksen 19/2018 oikea rivi on 7, 18, 19, 21, 25, 29, 38. Lisänumero on 2. Plusnumero on 24.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 9 6 8 8 2 7 6. Täysosumia ei löytynyt. Kolmelta löytyi kuitenkin 6 oikein -tulos, jolla saa 20 000 ja tuplattuna 40 000 euroa.